Giuseppe Maralfa nuovo Procuratore della Repubblica aggiunto del tribunale di Bari

Giuseppe Maralfa è il nuovo procuratore aggiunto della Procura del Tribunale di Bari. Il magistrato molfettese, già sostituto procuratore presso la Procura di Trani e la DDA di Bari, arriva al prestigioso incarico nel capoluogo pugliese dopo il parere unanime da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Cinquantasei anni, vanta numerose presenze in indagini contro organizzazioni mafiose come ad Andria, nell'operazione Castel del Monte, nell'area foggiana e garganica. Ma vanta anche esperienza sulla tematica incidenti sul lavoro, come la Truck Center di Molfetta, oppure disastri colposi come il crollo della palazzina di Barletta. Altre importanti operazioni del magistrato molfettese sono state contro il mondo del traffico di stupefacenti in Barletta (operazione Nabucodonosor), Terlizzi (operazione Anno Zero), Terlizzi e Trani (operazione Knock Out), Bisceglie (operazione Gran Bazar), sul racket delle estorsioni in Trani, sul traffico internazionale di cocaina sull’asse Amsterdam-Manfredonia, su una cellula somala dell’ISIS operante a Bari con ideazione di un attentato ai danni della Basilica di San Pietro di Roma.