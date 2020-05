Domani arrivano le Frecce Tricolori: «Sorvoleremo la città, restate sui balconi»

In occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) sta effettuando, dallo scorso 25 Maggio, una serie di sorvoli, toccando tutti i capoluoghi di regione e abbracciando simbolicamente, con i fumi tricolori, tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa.

Il “giro d’Italia” delle Frecce tricolori si concluderà il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.

A Bari i sorvoli si svolgeranno nella mattinata di domani, giovedì 28 Maggio, e ad una quota di volo facilmente visibile.

«Pertanto - è l'invito di prefettura e Aeronautica -, considerato che il passaggio della Pattuglia Acrobatica potrà essere osservato da tutti i punti del territorio della Città, si confida nel senso di responsabilità dei cittadini al pieno rispetto delle previsioni normative dettate dall’emergenza epidemiologica in atto, di distanziamento sociale evitando qualsiasi forma di assembramento.