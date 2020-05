Campanelli su protesta avvocati: «Situazione intollerabile»

«Consegnare simbolicamente i tesserini professionali è stato un ennesimo atto di esasperazione da parte di noi avvocati, la paralisi in cui versa la giustizia barese è inaccettabile. Venerdì prossimo verranno consegnati i codici, che altro dovremo fare per essere ascoltati da qualcuno?».

È quanto afferma l’avvocato Salvatore Campanelli, consigliere del Comune di Bari per i Democratici - Ecologisti e Progressisti.

«Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede – continua Campanelli -, non può restare ancora sordo alle nostre istanze, occorre riattivare la macchina giudiziaria, nella tutela e nel pieno diritto dei nostri assistiti. Non è possibile che questa paralisi stia facendo rinviare le udienze fino al 2023. Ma siamo impazziti? Chiedo formalmente, in qualità di avvocato e anche di consigliere del Comune di Bari, che il sindaco Antonio Decaro e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, possano farsi portavoce delle nostre richieste al ministro Bonafede e che vengano rivisti, una volta per tutti, i progetti dell’edilizia giudiziaria di Bari rimasti nel cassetto. Abbiamo diritto ad avere tutti, difensori e assistiti – conclude l’avvocato barese -, un luogo degno di rappresentare la giustizia e non soluzioni temporanee assolutamente inadatte sotto tutti i punti di vista».