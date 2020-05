Tornano le Frecce Tricolori a Bari: il 28 maggio 2020 tappa del 'Giro d'Italia'

Visite ed esami sospesi, il piano della ASL: entro agosto smaltite 90mila prestazioni ambulatoriali

Un massiccio piano di riorganizzazione che prevede il recupero di 90mila prestazioni ambulatoriali non urgenti sospese dal 9 marzo in poi per effetto del lockdown legato alle emergenza Covid. Al recall si aggiunge la riprogrammazione in agenda di altre 125mila prestazioni ambulatoriali