Conferimento dei rifiuti indifferenziati, orario estivo in vigore dal 18 maggio

Torna in vigore l'orario estivo per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Sospeso per l'emergenza Covid-19, il nuovo orario, come reso noto da Amiu, sarà nuovamente adottato da lunedì maggio. Sarà dunque possibile conferire i rifiuti indifferenziati tutti i giorni, anche in quelli festivi, dalle 18.30 alle 22.30.