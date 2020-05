Linea Bari-Bitritto trasferita a RFI. Giannini: «Importante passo in avanti per la sua attivazione»

Il trasferimento della linea ferroviaria Bari‐Bitritto al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI), al fine di assicurarne l’integrazione nella rete nazionale, sta per diventare realtà.

Lo ha annunciato l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia Giovanni Giannini.

“La Giunta ha manifestato il proprio interesse a tale trasferimento ai due soggetti coinvolti – ha spiegato Giannini – e cioè Ferrovie Appulo Lucane, la società che ha realizzato la linea, e RFI, il gestore delle reti nazionali. Questa decisione è oggi maturata in considerazione del riconoscimento ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa la possibilità di applicare quanto previsto nel Milleproroghe 2020 alla linea Bari‐Bitritto: una linea ferroviaria regionale a scartamento ordinario interconnessa con la rete nazionale, che assicura un diretto collegamento con la città metropolitana e per la quale non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, può assumere la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed essere trasferita a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, ad RFI”.

“Questo – ha concluso Giannini – è indubbiamente un ulteriore e importante passo in avanti per l’attivazione della linea Bari – Bitritto. Ora prenderemo immediatamente contatti con RFI per formalizzare il tutto e avviare le operazioni necessarie”.