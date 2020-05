Decaro da solo davanti alla Basilica: «Buon San Nicola alla città»

"Con questa fascia tricolore porto insieme a me tutti voi, porto il nostro abbraccio a San Nicola".

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha augurato così "buon san Nicola" alla sua città, nel giorno in cui iniziano le celebrazioni per il santo patrono che quest'anno, a causa dell'emergenza Coronavirus, si svolgono a porte chiuse nella Basilica, trasmesse in streaming, mentre sono stati annullati tutti i festeggiamenti, dal corteo storico alla cerimonia della caravella in mare.

"In questa giornata e in quelle a venire questa piazza sarebbe stata piena di gente, con le luci delle luminarie, il suono dei timpanisti, la musica della banda e le voci dei fedeli. Oggi invece la piazza è vuota. È difficile. È come se si stringesse il cuore", dice il sindaco mentre percorre da solo la piazza della Basilica deserta. "Ma torneremo. Torneremo a riprenderci le nostre tradizioni - conclude - a stare insieme e festeggiare, e sarà ancora più bello".