Rosario per l'Italia fa tappa a Bari, Cacucci: «Sarà una preghiera universale»

Un rosario dai confini allargati, non solo dunque per l’Italia ma per tutto il Mediterraneo, il sud del mondo e il Medio Oriente. Questa sera l’arcivescovo di Bari-Bitonto, Francesco Cacucci, presiederà alle 21 la tappa barese del Rosario per l’Italia, in diretta dalla Basilica di San Nicola.

L’iniziativa, promossa dai media della Cei, verrà trasmessa su Tv2000 e InBlu radio.

In un’intervista al quotidiano “Avvenire”, Cacucci ricorda come la città di Bari sia stata definita “capitale dell’unità della chiesa” e questo rosario è quindi definibile un’opportunità per allargare i confini della cattolicità avvicinando sempre più le fedi ortodosse ed evangeliche. La preghiera di questa sera verrà fatta sulla tomba di San Nicola, un santo universale perciò – secondo Cacucci – il tono della preghiera diventa universale. Infine l’arcivescovo auspica che, attraverso l’intercessione del santo di Mira, possano “cessare i pericoli e placarsi le tempeste conducendo tutti i naviganti al porto sicuro”.