Riparte in sicurezza il mercato di via Pitagora nelle nuove aree di via Peucetia Copyright: n.c.

Ha riaperto questa mattina il mercato giornaliero di generi alimentari di via Pitagora dopo la sospensione delle attività decretata dal governo nell'ambito delle misure di emergenza per il contrasto alla diffusione del Covid 19.

Ad esito di un’interlocuzione serrata tra l’amministrazione comunale e gli operatori, l’attività mercatale è stata spostata poco lontano, in via Peucetia, dove è stata allestita un’area recintata con rete metallica necessaria a garantire il contingentamento degli accessi lungo due tratti della strada: il primo ricompreso tra via Magna Grecia e via Divisione D’Acqui, il secondo tra via Divisione d’Acqui e l’argine del Canalone.

Nel primo tratto - 242 m di lunghezza e 8,10 m di larghezza, per una superficie complessiva di 1.960 mq - sono posizionati 30 banchi di vendita (tutti categoria merceologica ortofrutta); l’accesso avviene dalle due testate oltre che da un varco posto a 110 metri dall’incrocio con via Magna Grecia, in corrispondenza del quale l’accesso può avvenire da entrambe le complanari. In totale, dunque, i varchi sono 4.

Nel secondo tratto si trovano le 22 bancarelle del mercato giornaliero di generi alimentari e dal 18 maggio saranno posizionate anche quelle del mercato settimanale di merci varie (il cui numero oscilla a seconda del giorno della settimana fino a un massimo di 21). Le due aree mercatali sviluppano rispettivamente 182 m e 227 m di lunghezza, per un totale di 400 m, mentre la larghezza è pari a 10,10 m e la superficie complessiva ammonta a 4.131 mq. L’accesso all’area avviene dalle due testate e da un varco posto a 150 metri dall’incrocio con via Divisione d’Acqui, in corrispondenza del quale l’accesso può avvenire da entrambe le complanari. Anche in questo caso i varchi complessivi sono 4.

Per la predisposizione della nuova area mercatale i tecnici della ripartizione IVOP, in collaborazione con il COC, hanno condotto uno studio ad hoc al fine di garantire la ripresa delle attività in piena sicurezza per operatori e cittadini. Per il calcolo della superficie utile si è proceduto a decurtare dalla superficie complessiva dell’area mercatale quella effettivamente occupata dai banchi di vendita, mentre la capienza massima è stata definita considerando gli spazi utili di distanziamento tra le bancarelle.

Per calcolare l’affollamento massimo e gestire il mercato in sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, ci si è rifatti al D.p.c.m. del 26 aprile in merito al rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e del dilazionamento degli accessi, nonché alla norma UNI 10338.

Il piano così elaborato ha consentito di individuare anche diversi indici di affollamento in base alle aree di pertinenza - frontale, laterale o di transito - dei diversi banchi di vendita, con il risultato che per entrambi i tratti del mercato di via Peucetia si va da un indice minimo di 200 a un indice massimo di 250 persone.

Infine per calcolare quotidianamente l’effettiva presenza del pubblico all’interno del mercato, è stata attivata un’app in uso al personale presente agli 8 varchi del mercato, che aggiorna in tempo reale il numero degli accessi.

“Oggi, insieme alla Polizia Locale e ai tecnici della ripartizione Lavori Pubblici, abbiamo accompagnato gli operatoti nella sistemazione e nell'avvio delle attività. I mercati sono l’anima dei quartieri e da questa mattina abbiamo rivisto i sorrisi sui volti degli operatori e dei cittadini che sono tornati per strada - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Ora, però, dobbiamo tenere alta la guardia e assicurarci che tutto si svolga regolarmente e in sicurezza. Per questo abbiamo voluto dotarci anche di questa soluzione tecnologica, una sorta di contapersone che permette di tenere sempre sotto controllo la situazione, grazie alla quale ci sarà possibile verificare l’andamento degli ingressi e regolare i flussi di ingresso e uscita di eventuali clienti. Già questa mattina abbiamo verificato che è stato registrato un picco in una fascia oraria che va dalle 10.30 alle 12.30 con una media di 200 cittadini tra le bancarelle nello stesso momento, a riprova che la ripresa del mercato era particolarmente attesa. Ci auguriamo che la nostra scommessa sul senso di responsabilità di ciascuno sia ben riposta e per questo torniamo a chiedere a tutti di muoversi con coscienza rispettando le regole sul distanziamento sociale, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale e sulla pulizia dei luoghi”.