Ripartono i cantieri, Decaro: «Alla ripresa troveremo una città più bella»

Sono cominciati questa mattina i lavori di sostituzione delle lampade a parete nel centro storico di Carbonara. Si tratta di un’operazione che rientra nell’appalto, da un milione di euro per ogni Municipio, per il montaggio di lampade a led, più efficienti e a basso consumo.

Al termine di questo primo intervento, che consiste nella sostituzione di 580 punti luce entro la fine del mese di maggio, sarà stata completata tutta l’area storica del quartiere, con la conclusione in tutte le strade dei lavori avviati a seguito del montaggio delle prime 480 nuove lampade eseguito con il precedente appalto di alcuni mesi fa.

Nell’ambito dello stesso appalto sarà rinnovata anche la pubblica illuminazione di piazza Umberto I, tutte le armature a parete dei centri storici di Ceglie e Loseto e altri spazi e aree verdi del Municipio IV.

“Come in tutto il Paese, anche a Bari riprendono le attività di cantiere interrotte a causa dell’emergenza sanitaria - commenta il sindaco Antonio Decaro -. A Carbonara sono partiti gli interventi per la sostituzione delle lampade, con nuove al led che producono una maggiore luminosità e una sensibile riduzione dei costi di energia elettrica. Al termine di questi lavori nel centro storico del quartiere, le stesse operazioni saranno realizzate a Ceglie a Loseto.

In città prosegue il lavoro di tanti altri cantieri, mai interrotti, come quello per la riqualificazione di via Amendola, per la nuova piazza Redentore, per la manutenzione degli edifici scolastici, delle spiagge o per la realizzazione del mercato coperto di via Pitagora. Fra qualche giorno saranno ripresi anche gli interventi per la realizzazione di piazza Disfida di Barletta. Quando riprenderemo la nostra vita normale, troveremo certamente una città più bella, illuminata e con tanti spazi pubblici funzionali alla nostra comunità”.

Di seguito l’elenco delle aree e delle strade interessate dai lavori di sostituzione delle lampade nel Municipio IV, elaborato in base alle segnalazioni pervenuteci da consiglieri comunali, municipali e cittadini, considerate anche le situazioni di particolare vetustà di impianti, quelle di rischio e la necessità di maggiore efficentamento energetico e beneficio per i cittadini:

·tutte le armature a parete di Carbonara, Ceglie, Loseto

·piazza Umberto I - Carbonara

·piazza Vittorio Emanuele - Ceglie (sostituzione solo testa palo)

·piazza Santa Maria del Campo - Ceglie

·piazza Vittorio Emanuele III - Loseto

·piazza de Ruggero - Loseto

·via Fransvea

·II traversa via Vela

·piazza Vittime del Femminicidio e via San Leo - Ceglie

·piazza Pertini - Santa Rita

·parco Don Vito Marotta

·area parcheggio del mercato Vaccarella

·area verde in strada Donadoisi

·viale Gennaro Trisorio Liuzzi (a partire da Loseto verso Bari)

·ex strada provinciale - Bari Modugno (Complesso Bari domani)

·traversa Canestrelle (lato Canalone)

·prolungamento di Torre Tresca - zona Stadio

·corso Umberto I

·via de Marinis

·un tratto di corso Alcide de Gasperi.