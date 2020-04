La criminalità barese anticipa la "fase 2"

Una strategia di presidi di legalità, è quanto espresso nel sabato di Pasqua dal Ministro dell’Interno per contrastare e prevenire tutte le possibili infiltrazioni criminali nelle “pieghe dei nuovi bisogni” del tempo in cui viviamo. Preoccupazioni più che legittime quelle del ministro.



Nel triangolo barese Capurso-Adelfia-Monopoli e se vogliamo possiamo caricare di altri lati fuori dell’area metropolitana la nostra geometria criminale e malavitosa, si sono consumati nei giorni scorsi e si stanno consumando in queste ore anche nel tempo eccezionale del Covid episodi ravvicinati significativi e rappresentativi di quelli che possono essere i comportamenti criminali, malavitosi e irresponsabil .



Gli episodi alle porte di Bari dell’incendio nella sede della Polizia Urbana di Adelfia nel palazzo dell’istituzione per eccellenza del Comune, insostituibile presidio di democrazia , dell’incendio del ristorante di Bitritto e del non molto distante sequestro dello stabilimento industriale dell’imprenditore inquinatore di Monopoli stridono in un momento di estrema gravità epidemica ed è moto difficile ritenere che siano o semplici furti ad opera di balordi o causa di canonici “corto circuiti” o dovuti a ignoranza delle normative ambientali. Tutto ciò avremmo voluto crederlo.



Ma il panorama si arricchisce di nelle ultime ore di ulteriori atti malavitosi anche fuori dalla cintura metropolitana con i saccheggi nelle campagne del primitivo, e con i furti di bestiame e macchine agricole fino ad azioni di crudele arancia meccanica a danno di coniugi anziani nel foggiano, tanto da far pensare ad una vera e propria fase 2 dell ‘azione criminale.



Su piano del consumo e dello spaccio di droga il panorama si allarga tra i consigli dei servizi delle asl per le dipendenze (Serd) alle persone tossicodipendenti confinate in casa sulla riduzione delle dosi di consumo per limitare i danni in astinenza forzata e uno spaccio duro a morire, anche nel tempo del Coronavirus, nei pressi delle stazioni in provincia di Bari o sotto i porticati della ferrovia in Corso Italia nel centro di Bari quando anch’esso non diventa addirittura spaccio a domicilio.



Ancora, “Lo zi mo mo ci e passam” in tempi normali oppure “mo ce frnesce tutt passam” Frasi colorite che chissà quanti esercizi commerciali e piccoli imprenditori si sono sentiti pronunciare nella loro vita in terra di Bari, da “nipoti” amorevoli della rete del pizzo. Eppure nel tempo del Coronavirus non ci dovrebbe essere trippa né per la criminalità organizzata e tantomeno per il saldo di debiti pregressi delle attività estorsive. Una criminalità che non potendo estorcere il pizzo al piccolo commercio già falcidiato dalla grande distribuzione commerciale e non potendo, poiché orfani in questo momento, ricevere pizzini dai loro padri in carcere , sta gioco forza tirando i remi in barca e programmando il suo futuro almeno nell'immediato oltre anche le rituali prede pensando a nuove strategie dove le prede, i poveri di sempre e quelli del Covid senza lavoro legale o in nero, sono purtroppo alla portata di mano.



La riconversione in differenti “attività” delle abilità della criminalità organizzata barese quindi si impone e con essa l'allineamento al tenore di vita in casa dei cittadini onesti che oggi ben altra preoccupazione di sopravvivenza nell’immediato e nel futuro.



Come per incanto sembravano sospesi i piccoli furti, le scommesse clandestine salvo che qualcuno non stia scommettendo sulla fine dell epidemia, il gioco d'azzardo e in genere la dipendenza da gioco, anche quest’ultima relegata in qualche sottoscala clandestino.



Nell’aria c’è la “spesa non pagata” al supermercato come qualche primo timido episodio si registra nelle aree del paese con fragili condizioni socio-economiche e in aree del paese dove i soggetti malavitosi e criminali cercano di destabilizzare, comandare e indicare comportamenti di disobbedienza o dare risposte a chi ha bisogno con atti di donazioni di viveri.



E cosi anche la natura si sta riprendendo la sua dimensione originaria seppur si assista alla produzione dei beni della terra di prima necessità con l’assenza dell’unico prezioso lavoro dei migranti che anche in questo momento sono costretti a nascondersi per i controlli del proprio status ancora considerato clandestino, linfa vitale del duro a morire fenomeno del caporalato, ma che lascia marcire interi raccolti, beni preziosi ella nostra terra.



La criminalità organizzata della terra di Bari cerca in altri “terreni” nuove sponde di investimento riconvertendo la sua azione oppure pensando di investire in altri beni durevoli.

In tutti noi matura la speranza che agli attori criminali e malavitosi non resti che la “conversione” anziché la “riconversione” e che laddove ciò non fosse veramente possibile non resti forse che “rubare i polli” in qualche cortile e non questa volta in senso figurato come già avvenuto nei giorni della Pasqua per i polli in qualche macelleria nel quartiere di Carbonara di Bari e non resta che sperare che i fuochi a noi baresi noti in città come messaggi malavitosi si trasformino a epidemia terminata in una grande e vera festa di rinascita collettiva.



Ma siano lasciati in pace i presidi della democrazia, i “debitori” insolventi delle attività estorsive e i poveri strozzati dal momento eccezionale. Solo allo Stato il compito di provvedere con urgenza.



*attivista sociale