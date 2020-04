Un presidio post covid-19 al posto dell'unità spinale: la protesta delle associazioni dei disabili

Le associazioni “Persone puglia para-tetraplegiche”, “Contro le barriere e disabili attivi”, “Liass di Grumo Appula”, “Volare più in alto”, “HBari2003”, “16 Novembre”, sul piede di guerra: l’unità spinale del policlinico di Bari non deve chiudere per dare spazio ad un presidio riabilitativo post Covid-19.

«Dopo anni di lotte perché – spiega Gianni Romito dell’associazione Para-Tetraplegici - si realizzasse una unità spinale anche al Sud Italia, all’interno del più grande ospedale della Puglia, e dopo anni dall’apertura, avvenuta nel 2008, sono stati, finalmente, apportati lavori di miglioramento dell’accessibilità, che permettono ai pazienti ricoverati e a quelli ormai dimessi di poter ricevere una adeguata assistenza di rieducazione funzionale e preparazione all'autonomia. In questo reparto prestano servizio medici ben preparati e specificatamente formati, che possono vantare ben 18 anni di formazione, abbiamo personale paramedico competente e preparato adeguatamente ai bisogni di questi pazienti, particolare questo che porta il reparto ad essere punto di riferimento della riabilitazione nella regione Puglia: ciò nonostante si decide, arbitrariamente e a nostro avviso senza una valida motivazione, che questo reparto non deve più esistere in quanto tutto il personale sarà destinato alla riabilitazione post Covid-19».

«La notizia – continua Romito - dell'intenzione di chiudere l’Unità Spinale funzionante presso il Policlinico di Bari per trasformarla in presidio di riabilitazione post COVID-19 ha, in primis allarmato tutto il personale medico della struttura che vedono in pericolo la loro formazione medica-multidisciplinare oltre che il sottoscritto, in quanto, dopo anni di lotte appassionate volte a tutelare la qualità di vita e i diritti delle persone mielolese, vede trasformare in qualcos’altro l’unica struttura al meridione in grado di sostenere e supportare le persone mielolese para-tetraplegiche.L’unità spinale fin dalla sua costituzione, grazie all’ex direttore Generale Prof. Antonio Castorani, e successivamente al Dott. Vitangelo Dattoli, ha consentito non solo di ridurre considerevolmente i viaggi della speranza di molte persone disabili con lesione midollare verso altre regioni d'Italia, motivo questo di molti gravi disagi per se stessi e per le famiglie, ma anche di dare assistenza continua di molti utenti in post dimissione. Dalla sua apertura, nel reparto non sono mancate azioni di collaborazioni fra pazienti e medici del reparto di riabilitazione atte a migliorare la qualità di vita dei pazienti stessi e delle loro famiglie. Il diritto alla salute - conclude Romito - sta morendo. È noto che il Covid-19 sta producendo interesse di ogni genere a tutti, ma la vita dei pazienti mielolesi non è meno importante dei pazienti Covid-19».