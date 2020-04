Continua la mobilitazione delle associazioni in favore delle persone in difficoltà

Su iniziativa del consigliere Giuseppe Cascella, nella mattinata di ieri il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto a Palazzo di Città Gianfrancesco Pesce, presidente dell'Aeroclub Bari nonché del Circolo della Sanità Bari, che ha consegnato al primo cittadino buoni spesa del valore complessivo di 5.200 euro da devolvere all'assessorato al Welfare perché vengano destinati ai cittadini in condizioni di particolare fragilità socio-economica.

Alla raccolta dei fondi hanno contribuito fattivamente il presidente del Lions Club Piccinni Onofrio Lattarulo e il presidente dell'associazione Arma Aeronautica Militare Mimmo Chirico.

“Sono tantissime le associazioni, gli imprenditori e i singoli cittadini che stanno donando alla città e che si stanno mobilitando per dare il proprio contributo in questo momento drammatico - ha commentato Antonio Decaro -. Ogni giorno riceviamo telefonate, donazioni, offerte di collaborazione e proposte di aiuto a dimostrazione che la nostra è una comunità unita, capace di reagire mettendo da parte gli interesse personali per portare avanti una dimensione collettiva in cui nessuno viene lasciato solo. Desidero ringraziare il dott. Pesce e tutti i soci del Lions Piccinni e dell'Arma aeronautica Militare per questa donazione che si aggiunge alle numerose iniziative benefiche che portano avanti tutto l'anno per la nostra città. Il mondo dell’associazionismo si conferma uno dei pilastri su cui la comunità barese può contare.