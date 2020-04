Policlinico e West China Hospital: medici a confronto su esperienze nella gestione dell'emergenza

Medici italiani e cinesi a confronto sulle procedure di gestione dell'emergenza Covid19. Si è tenuta questa mattina la videoconferenza tra Policlinico di Bari e West China Hospital dell’Università di Sichuan. A partecipare all'incontro – ciascuno collegato dalla sua postazione – sono stati 25 specialisti del Policlinico di Bari tra rianimatori, igienisti, infettivologi, intensivisti, pneumologi, medici del lavoro e psichiatri. I professionisti cinesi hanno illustrato le misure e i trattamenti medici utilizzati per curare la polmonite da Coronavirus e hanno sottolineato l'importanza dell'utilizzo della tecnologia per il teleconsulto nella fase dell'emergenza.

“Condividiamo gli stessi percorsi di cura – spiega il preside della Scuola di Medicina, Loreto Gesualdo – i cinesi hanno speso molte energie per mettere a punto gli ospedali con le pressioni negative. La strategia adottata a Sichuan è stata quella della diagnosi precoce e del trattamento precoce: è l'unico approccio che consente di salvare vite umane”.

“L'opportunità di scambiare opinioni è utile non solo per consolidare la collaborazione tra le due istituzioni e i due Paesi, ma anche per avere suggerimenti e indicazioni per affrontare la meglio l'emergenza che avete combattuto e superato” è il messaggio rivolto aiprofessionisti del West China Hospital dal direttore del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.

Il West China Hospital di Sichuan, 4300 posti letto, 10mila medici in servizio e 53 tra dipartimenti clinici e laboratori, è uno dei più grandi ospedali del mondo e ogni anno cura 5,3 milioni di pazienti.