Cgil Bari: «Lockdown commerciale a Pasqua e Pasquetta, non basta»

"Lock down commerciale a Pasqua e Pasquetta: non basta!"

A dirlo Filcams e Cgil Bari che lanciano un appello: “Domenica e festivi chiusi a partire dal 19 aprile altrimenti sciopero”.

Perché, spiega il sindacato “l’apertura domenicale o festiva non è indispensabile. Si può fare la spesa dal lunedì al sabato”.

«Siamo soddisfatti – si legge in una nota delle organizzazioni sindacali - per la decisione presa dal sindaco di Bari Antonio Decaro, che ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali nei giorni 12 e 13 aprile ossia a Pasqua e Pasquetta. Ma non basta».

I Segretari Generali Cgil Bari e Filcams Bari, Gigia Bucci e Antonio Miccoli lanciano un ultimatum alle istituzioni: «Ipermercati e negozi chiusi dal 19 aprile oppure sarà il primo sciopero di una lunga serie di domeniche».

«È importante - ribadiscono Bucci e Miccoli - che i lavoratori del commercio abbiano la possibilità di trascorrere non solo le festività pasquali in famiglia, ma tutte le domeniche è opportuno che i negozi restino chiusi per contribuire alla riduzione del rischio di contagio proprio e altrui in questo momento così drammatico dove la pandemia la sconfiggiamo solo restando a casa. La battaglia contro il virus è ancora in corso, i sacrifici di molte aziende, dei lavoratori e cittadini non possono essere vanificati con atteggiamenti irresponsabili, è il momento della responsabilità̀ per ripartire prima possibile in condizioni di sicurezza. Sono tanti i lavoratori che in queste settimane hanno dimostrato responsabilità e professionalità nonostante il rischio quotidiano nei supermercati e nelle attività alimentari, in alcuni casi ancora oggi senza dispositivi di protezione».

«Come Cgil Bari e Filcams - ricordano Bucci e Miccoli - abbiamo lanciato la campagna con foto petizione sui social #IoStoConChiSciopera per evitare le aperture domenicali a sostegno di quei lavoratori del commercio che, nonostante la paura del #Covid19, le protezioni che scarseggiano, doppi turni e la stanchezza, stanno garantendo un servizio a tutta la comunità. Pertanto la nostra campagna social per sensibilizzare tutta l’opinione pubblica continuerà a oltranza e se necessario proclameremo anche lo sciopero. Chiediamo a tutte le istituzioni comunali e regionali, a partire dal presidente Emiliano e dal sindaco Decaro, in qualità di presidente Anci, un'ordinanza ad hoc per le chiusure domenicali e festive di tutti i supermercati e gli iper a partire da domenica 19 aprile. Diversamente sarà sciopero Filcams e Cgil da sempre si battono per modificare l’attuale normativa sul lavoro festivo, ora più che mai inutile se non nocivo della salute di lavoratori e consumatori. È utile ribadire che l’emergenza covid19 può restituirci a una dimensione meno distruttiva del consumo, oltre che di noi stessi e della nostra vita, riscoprendo valori fondati a partire dal 25 aprile e 1° maggio, giornate in cui le attività commerciali dovranno rimanere chiuse».