Donate 1400 mascherine all’Emervol, 7 caschi alle Forze di Polizia e 8 alle farmacie della Città.

Un atto d’amore di Sante Damato, 43 anni, guardia giurata. E’ un momento difficile in cui deve prevalere l’unita nazionale e la solidarietà. Ed ecco, quindi, un grande gesto di fratellanza.

“In questo momento - spiega Damato - l’attenzione è riservata agli ospedali, ai medici ed infermieri. Non bisogna, però, dimenticare chi opera nel sociale e nei servizi socio-sanitari, con il rischio che l’emergenza sanitaria possa peggiorare ulteriormente. Per tale ragione, quindi, ho raggruppato una serie di amici imprenditori della Provincia di Bari al fine di coinvolgerli nella campagna di solidarietà. C’è bisogno dell’aiuto di tutti per proteggere le persone anziane della nostra città e quelli che vivono senza assistenza. Le mascherine non certificate, sono state realizzate con materiale sintetico ed un elastico, il materiale utilizzato non lascia passare l’umidità e, quindi, sono ritenute valide per contrastare la diffusione del contagio. Non sono da considerarsi per un utilizzo in ambiente sanitario, ma per permettere a chi esce di casa per fare la spesa di usufruire di materiale per proteggere se stesso e gli altri da eventuali contaminazioni. Si tratta, comunque, di un contributo fatto con grande generosità”.