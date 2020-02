La Uaar su festa di San Sebastiano della Polizia Locale: «Pensavamo che il medioevo fosse terminato»

Attualità

Inizia così la lettera che l'Unione Atei Agnostici e Razionalisti di Bari ha scritto a Comune e Polizia Locale sulla celebrazione in forma solenne del patrono dei vigili che ha causato non pochi disagi in centro lunedì scorso