Aeroporti di Puglia, incremento del +9,6% rispetto allo stesso mese del 2019

Più che positivo l’avvio del nuovo anno per Aeroporti di Puglia.

A gennaio, infatti, sono stati oltre 521mila i passeggeri in arrivo e partenza negli aeroporti di Bari e Brindisi, con un incremento del +9,6% rispetto allo stesso mese del 2019. Di questi, poco più di 156mila sono stati i passeggeri di linea internazionale (+12,3%) e oltre 360mila (+8,4%) quelli di linea nazionale.

Esaminando il dettaglio dei passeggeri in arrivo e in partenza dagli scali pugliesi, nello scorso mese di gennaio i passeggeri in arrivo e partenza su Bari sono stati 358.708, in crescita del +6,9% rispetto ai 335.689 dello scorso anno, mentre la linea internazionale, con 127.293 passeggeri rispetto ai 116.041 dello scorso anno, segna un +9,7%.

Anche l’aeroporto del Salento di Brindisi registra numeri importanti facendo segnare a gennaio, con circa 163mila passeggeri, un incremento del +16,1%. Per quanto riguarda la linea nazionale l’incremento si attesta al +13,9%, mentre quella internazionale cresce del +25,5%.