Amiu Puglia punta sulla formazione

Amiu Puglia continua a investire sulla formazione dei propri dipendenti e lo fa grazie alla partnership con la fondazione Rubes Triva, che si occupa di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fino a domani, giovedì 21 febbraio, la sede aziendale di viale Fuzio ospiterà un ciclo di corsi di formazione per responsabili e addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione, ai quali stanno prendendo parte funzionari e impiegati di Amiu Puglia, insieme a dipendenti di altre aziende pugliesi del settore, tutte aderenti a Utilitalia ovvero la federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici di acqua, ambiente, energia elettrica e del gas e che le rappresenta a livello nazionale ed europeo.

Quattro i relatori impegnati nei corsi di formazione: si tratta del prof. Alberto Andreani, esperto di fama nazionale, il cui seminario è stato incentrato sulla normativa di riferimento; del dott. Giuseppe Mulazzi e della dottoressa Monica Bigliardi, rispettivamente direttore generale e coordinatrice dei progetti di direzione della fondazione Rubes Triva, che hanno parlato di informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali e dell’ing. Vito Mininno, con lezioni dedicate ai concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione.

“La formazione è un aspetto fondamentale per la preparazione dei nostri dipendenti – spiega il presidente di Amiu Puglia, Sabino Persichella – e sempre di più l’attenzione dell’azienda è focalizzata su temi specifici come la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro. La collaborazione con Rubes Triva in questo senso è una garanzia e i seminari in programma in questi giorni sono solo la prima parte di un progetto più articolato, che andrà avanti anche il mese prossimo”.