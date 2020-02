Playground cittadini: completato l'intervento a Pane e Pomodoro

Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro sono stati installati due tavoli in pietra con segnature per il gioco degli scacchi e della dama, da oggi a disposizione dei cittadini.

Il montaggio dei tavoli, che potranno essere utilizzati anche per altri giochi, segue il posizionamento del tavolo da ping pong in pietra e di altri attrezzi ginnici per lo sport e il tempo libero, completando l’intervento previsto per la spiaggia cittadina nell’ambito del finanziamento dei playground.

Un tavolo per il gioco degli scacchi e della dama è stato installato nei mesi scorsi nel giardino Chiara Lubich, nei pressi della Chiesa russa.

«Stiamo trasformando tutti gli spazi pubblici di questa città in luoghi dove si pratica ogni tipo di sport - commenta Pietro Petruzzelli -. I cittadini che frequentano Pane e Pomodoro sono entusiasti di questa novità, come pure la comunità che trascorre quotidianamente il proprio tempo libero nel giardino Chiara Lubich: Questo dimostra che anche piccoli interventi possono migliorare sensibilmente la qualità della fruizione degli spazi pubblici. La scelta delle superfici in pietra tanto per i tavoli da ping pong quanto per quelli appena installati è garanzia di una maggiore durata».