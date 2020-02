Bari, ancora un record di presenze turistiche in città.

Lo afferma il sindaco Decaro con un post su Facebook.

«La nostra città - dichiara il sindaco - continua a crescere, a incuriosire, ad attirare sempre più gente che vuole conoscerla e attraversarla.

Lo dimostra la classifica delle città pugliesi con più turisti nel 2019, in cui Bari fa un risultato straordinario. Siamo primi in assoluto per arrivi e al secondo posto per presenze.

Rispetto al 2018, siamo cresciuti dell’11,5% che significa migliaia di persone in più che sono venute a visitare la nostra città.

Questo traguardo è di tutta la città, di tutti quelli che ci credono e ogni giorno contribuiscono a rendere Bari un luogo più bello, più attrattivo e più accogliente.

Il turismo è lavoro, economia, sacrifici e bellezza, è un impegno collettivo che dobbiamo portare avanti perché io dico che prima o poi conquisteremo una bella posizione nella classifica nazionale».