Tre anni di vita della "Casa delle Bambine e dei Bambini": il riconoscimento del Comune ai donatori

In occasione dei primi tre anni di vita della Casa delle Bambine e dei Bambini, si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Antonio Decaro e dell’assessora al Welfare Francesca Bottalico, la consegna di un riconoscimento ai donatori che in questi anni hanno offerto un sostegno fondamentale alla struttura comunale, contribuendo alla costruzione di una comunità di riferimento e alla creazione e al consolidamento del primo Emporio e Boutique solidale della città di Bari a supporto della primissima infanzia.

La Casa delle Bambine e dei Bambini è nata a febbraio del 2017 come sperimentazione pubblico-privata, promossa dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari e gestita dall’ATS costituita tra il Consorzio Elpendù, la cooperativa sociale Progetto Città e l’aps Farina 080 Onlus, con la collaborazione di un’ampia rete cittadina di partner locali.

Nell’ambito delle sue attività istituzionali il Centro polifunzionale per l’infanzia offre quotidianamente laboratori e servizi ai bambini e alle bambine tra i tre mesi e i 5 anni, alle loro famiglie e/o adulti di riferimento.

Nella Casa delle Bambine e dei Bambini grandi e piccoli possono vivere il proprio tempo libero in modo attivo e autonomo, partecipare a laboratori artistici ed espressivi, iniziative di animazione ed eventi, percorsi di sostegno alla genitorialità consapevole e per neomamme e neopapà, nonché incontri di prevenzione sanitaria per la prima infanzia. Come un’abitazione vera e propria, il centro polifunzionale è diviso in stanze con attività e obiettivi diversi: Emporio e Boutique sociale, stanza del gioco e del riposo “Pluralia”, stanza della genitorialità, stanza del benessere e piazza della solidarietà “Agorà”.

“La giornata dei donatori” nasce dal desiderio di riconoscere un merito agli oltre 300 donatori e donatrici - tra organizzazioni, aziende, famiglie e privati cittadini - che in questi tre anni hanno offerto il proprio contributo alla Casa delle Bambine e dei Bambini attraverso donazioni economiche, di beni, tempo e professionalità.

“Ho voluto essere qui con voi - ha detto Antonio Decaro - per ringraziarvi personalmente per il vostro impegno al fianco del centro polifunzionale per la prima infanzia che abbiamo avviato tre anni fa in via sperimentale e che oggi è una realtà riconosciuta capace di coinvolgere centinaia di persone tra singoli cittadini, associazioni, imprese grandi e piccole della città. Per noi si è trattato di dar vita a un servizio rivolto tanto alle famiglie in difficoltà quanto alle giovani coppie, magari con un lavoro precario, che non se la sentivano di mettere al mondo un figlio. Da tre anni la Casa delle Bambine e dei Bambini è il luogo dove trovare non solo sostegno materiale ma anche supporto psicologico, lo spazio dove medici volontari offrono visite specialistiche ai più piccoli e dove personale qualificato accompagna le famiglie con figli piccolissimi nel delicato percorso di cura per assicurare loro una crescita sana. Parliamo di un’esperienza straordinaria, in cui la solidarietà è la molla che ha spinto moltissime persone a donare tempo, beni e competenze per metterle a disposizione delle famiglie più fragili. In questo caso è stata l’amministrazione, tramite l’assessorato al Welfare, a fare da perno attorno al quale si è consolidata un’esperienza collettiva, ma la verità è che la nostra città ‘tiene’ perché esiste una rete di realtà - associazioni, parrocchie, scuole, volontari - che ogni giorno lavora perché nessuno sia escluso, tendendo una mano a chi resta indietro. A tutti loro non posso che dire grazie, perché ogni giorno ci rendono orgogliosi di vivere in questa città”.

“In questi tre anni di impegno per la prima infanzia e per le famiglie più fragili della nostra città - ha dichiarato Francesca Bottalico - abbiamo raggiunto ottimi risultati in termini di partecipazione delle famiglie e delle imprese, piccole e grandi, delle associazioni e delle singole persone che hanno creduto e investito in un progetto unico in Italia, sognato e ideato insieme agli operatori e alle famiglie. Abbiamo immaginato la giornata di oggi proprio per ringraziare ogni singola persona e impresa, con l’auspicio che i sostenitori e le sostenitrici della Casa delle Bambine e dei Bambini scelgano di continuare a supportare quella che rappresenta ormai una buona prassi a livello nazionale e che incide concretamente sulla vita quotidiana di tante famiglie”.

Il primo riconoscimento è stato consegnato simbolicamente dalla coordinatrice della Casa delle Bambine e dei Bambini Maria Palla al sindaco Antonio Decaro.

La “giornata dei donatori” prosegue con una festa rivolta ad adulti, famiglie e bambini/e con laboratori e attività di animazione in programma dalle ore 16.30, negli spazi della Casa delle Bambine e dei Bambini, in strada provinciale 110 Modugno-Carbonara 4.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno il laboratorio ludico e di movimento “A danzar le storie” di BoaOnda e la performance teatrale di Madimù. Sarà inoltre inaugurata la mostra “Sotto&Sopra”.

Per l’occasione Coop Allenaza 3.0 e Di Leo s.p.a. offriranno ai partecipanti prodotti e beni alimentari.

LA CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI – i numeri

Dal suo avvio ad oggi più di 8.000 persone sono entrate in contatto con la Casa delle Bambine e dei Bambini. Al suo interno sono stati organizzati più di 600 eventi tra laboratori ludico-artistico-creativi, letture animate, incontri di formazione e sensibilizzazione sui temi dell’infanzia e della prevenzione.

Il servizio di Emporio e Boutique solidale ha sostenuto finora 215 famiglie con minori di età inferiore ai 5 anni, individuate mediante avviso pubblico, cui sono state consegnate 1.320 provviste composte da beni alimentari e di prima necessità. Tra loro 30 famiglie hanno ricevuto navette e culle contenenti un kit per la prima infanzia.

Nel corso di tre anni sono state effettuate gratuitamente 500 visite di prevenzione odontoiatrica in collaborazione con l’associazione Sophi e, grazie al contributo di medici volontari, 100 visite specialistiche pneumologiche, fisiatriche, oculistiche.

Inoltre, 50 genitori, sono stati supportati attraverso sedute di consulenza psicologica.

Quanto al coinvolgimento della comunità, finora sono stati raccolti più di 45mila tra alimenti, prodotti per l’igiene personale e di prima necessità, arredi, abiti e giochi, mentre 11.942 euro sono stati devoluti direttamente dai donatori.

Tra gli enti e le realtà che hanno scelto di supportare i servizi della Casa delle Bambine e dei Bambini, vi è anche l’Amtab che ha donato 4.800 biglietti per la corsa sui bus alle famiglie utenti dell’emporio.

Di seguito un elenco dei donatori, tra cui istituzioni, associazioni e aziende, cui si aggiungono decine di singoli cittadini:

Acquedotto Pugliese (dipendenti)

Adirt

Agriteca Magia / Natura Mundi

Aimi

Amtab

ass. Giovanni Falcone Catino

ass. Isola Felice

ass.Motociclisti

Esso Torre a Mare

Banco Alimentare

Bari Social Book - rete luoghi sociali per leggere

BLOCKSHAFT

ass. Boaonda e Qualibò

Breathing Art Company

Caporalplant

Caritas Modugno/ Parrocchia Sant'Agostino

ass. Circoli Virtuosi

circolo dipendenti Banca Popolare di Bari

Città del Gelato

Coop Alleanza 3.0

Centro servizi per le famiglie Poggiofranco Picone

Centro servizi per le famiglie San Paolo Stanic

Di Leo Spa

RSU Lavoratori MERCK

Divella spa

ass. Essere Terra

Falvision

Farmacia Ragone

Fascioteca Bari

Fincoop

Granarolo srl

Ikea

Il Manovale Torrefazione

International Inner Wheel

Isola Felice aps

Istituto Comprensivo “Peroni-Levi”

Istituto Comprensivo “Umberto I - San Nicola”

Istituto Comprensivo “Mazzini-Modugno”

Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli”

La Bottega di Sibilla

ass. Latte+Amore=Mammamia

ass. M.A.G.I.A., S.A.I.D.

ass. Madimù

Mafrat Spa – F.lli Totaro

Megamark Fondazione

Opera Pia Arciconfraternita Di Maria SS del Carmine

Parrocchia Sant'Agostino - Modugno

Pasticceria Covella

Progedit Editore

Pubbliangie Group Srl

Il Regno dei bimbi

Rotary Bari

Rotary Club Castello

Save The Children

Scuola Cani Salvataggi Nautico

Scuola Infanzia Balilla

Scuola Secondaria Amedeo D'Aosta

ass. Semi di Vita

Sfero onlus

ass. Simba

Sophi onlus

Le strade di San Nicola - federazione

Telefono Azzurro

Ultras Bari

Unicef

ZIBOS Italy.