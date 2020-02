Sospesi interventi al cuore all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari

Attività cardiochirurgiche e interventi sospesi all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Lo stop, annunciato in una nota dall'azienda ospedaliera Policlinico di Bari, è legato ad una riorganizzazione, che da marzo vedrà "un nuovo reparto con sette posti letto di terapia intensiva cardiochirurgica pediatrica ad alta tecnologia, complanare al complesso operatorio, così come previsto nelle linee guida di accreditamento".

"In quest’ambito - spiega ancora l'azienda in una nota - sono state condotte anche verifiche sulle condizioni di rischio clinico per eventuali indicazioni organizzative e azioni di possibile miglioramento. In data odierna, inoltre, è stato deliberato l’avvio di un audit esterno da parte di una commissione composta da professionisti di riconosciuta competenza a livello nazionale".

Per assicurare la continuità assistenziale e la gestione delle emergenze, spiega ancora l'azienda ospedaliera, è stata raggiunta un’intesa con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma che ha garantito la disponibilità al trattamento dei pazienti cardiochirurgici del Giovanni XXIII.