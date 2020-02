Alloggi popolari, online la graduatoria definitiva dei beneficiari per l'assegnazione

Da questa mattina è online sul sito del Comune la graduatoria definitiva (in formato privacy) dei beneficiari per l’assegnazione degli alloggi popolari, unitamente agli elenchi degli esclusi.

Sono 1300 i cittadini utilmente collocati nella nuova graduatoria, redatta ad esito del bando n.1/2018, mentre sono 180 quelli esclusi (tra le motivazioni più ricorrenti, ritardo nella presentazione della domanda, domanda incompleta, superamento dei limiti di reddito per l’ammissione): rispetto alla precedente graduatoria relativa al bando del 2012 - pubblicata nel 2014 - il numero dei beneficiari si è ridotto di circa un terzo (erano 1948 ad esito del vecchio bando).

La nuova graduatoria entrerà in vigore tra 60 giorni, tempo necessario da un lato per consentire agli esclusi di presentare, qualora lo volessero, ricorso al TAR, dall’altro per permettere all’amministrazione di esaurire i procedimenti amministrativi in itinere riferiti alla precedente graduatoria.

Nella redazione dell’elenco, come previsto dal bando e dalla legge regionale di riferimento (L.R. 10/2014), in caso di parità di punteggio, si è proceduto al sorteggio per determinare l’ordine finale dei beneficiari.

“Finalmente, dopo il lungo lavoro della commissione regionale per l’edilizia residenziale pubblica, chiamata ad esaminare ex novo, durante 40 sedute, oltre 450 ricorsi, oggi pubblichiamo la nuova graduatoria - commenta Vito Lacoppola -. Si tratta di un passaggio fondamentale per rispondere al disagio abitativo in cui versano ancora centinaia di famiglie e che nel corso di quest’anno ci consentirà di assegnare circa 200 alloggi - a fronte dei 90 del 2019 -, considerando le 123 nuove abitazioni che consegneremo a breve a Sant’Anna, le 8 realizzate nell’ambito del PIRP di San Marcello, oltre ai circa 60 alloggi che mediamente ogni anno si liberano per essere riassegnati secondo la graduatoria. Sento di ringraziare gli uffici della mia ripartizione per la grande attenzione riservata a questo provvedimento particolarmente atteso da tantissimi cittadini. Di fatto abbiamo praticamente esaurito il precedente Piano casa comunale e, già da alcuni mesi, siamo al lavoro con la Regione Puglia e l’Arca per rispondere alle esigenze rilevate ed individuare le risorse regionali necessarie. Il Comune di Bari, in ogni caso, intende procedere secondo un approccio che consenta il riuso e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente anziché il consumo di altro suolo. Nel nuovo Piano casa comunale, infine, riserveremo una particolare attenzione ai bisogni dei nuclei familiari con persone disabili, il cui numero è in costante crescita”.