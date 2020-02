Aqp, proseguono i lavori all’impianto di sollevamento fognario “Torre del Diavolo"

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di sollevamento fognario (ISF) denominato “Torre del Diavolo”. L’intervento consiste nella sostituzione delle condotte, del piping interno all’impianto e delle apparecchiature idrauliche esistenti per un importo a base d’asta di circa 450 mila euro. Tutti i lavori previsti termineranno entro l’inizio della primavera.

I lavori, riferiti a questa prima fase, sono programmati per domani, 6 febbraio 2020, a partire dalle ore 17:00 per una durata di 12-24 ore. In questa fascia oraria potrebbe rendersi necessaria l’interruzione del funzionamento dell’impianto con conseguente attivazione dello scarico di emergenza, così come condiviso con le istituzioni competenti.

Sarà cura di Acquedotto Pugliese provvedere a comunicare tempestivamente il ritorno dell’impianto al normale funzionamento.

L’impianto di Torre del Diavolo raccoglie le acque reflue urbane dei quartieri di Bari, Murat, Borgo Antico, Madonnella, Japigia, Picone, Poggiofranco, Carrassi, San Pasquale, Carbonara, Ceglie e Loseto.