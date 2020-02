Legambiente Bari propone un’area da tutelare: la zona umida di Marisabella

Il 2 febbraio si celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide istituita nel 1997 per ricordare l’anniversario della ‘Convenzione di Ramsar’ firmata nel 1971 in Iran, in occasione della Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici.

Le Zone umide sono ecosistemi di straordinaria biodiversità e importanti depositi di materiale genetico di tipo vegetale e animale. Il Circolo Legambiente Eudaimonia Bari ha organizzato per l’occasione una passeggiata lungo il canale di Marisabella per far scoprire a ‘cittadini distratti’ un habitat che contribuisce in modo determinante a mitigare gli effetti provocati dal cambiamento climatico in occasione delle cicliche inondazioni che in ambito urbano provocano effetti indesiderati dai cittadini.

“Questa zona umida minore è già pronta per diventare un’area verde di alto valore funzionale, un’area ricca di specie vegetali e animali quale habitat importante per la conservazione della biodiversità, inoltre queste piccole aree di pochi mq vengono definite Important Areas for Ponds – IAP e rappresentano rifugi e spazi naturali molto importanti per la gran parte della fauna acquatica nelle aree urbane dove non esistono misure giuridiche per una loro efficace tutela” – dichiara Roberto Antonacci presidente del Circolo.

Al termine della passeggiata dopo le interessanti osservazioni di fauna e flora acquatica, il Circolo di Legambiente di Bari invita l’Autorità Portuale di Bari e il Comune di Bari ad istituire un’Area Verde attraverso una innovativa tecnica di pianificazione del territorio che risponde alle nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici che molte città stanno mettendo in atto.

A margine dell’evento il Circolo ha presentato il Parco Urbano litoraneo di Marisabella con una progettazione minimale e sostenibile che permetterebbe di ottenere nella città 4 ha di area verde in più a favore dei cittadini con il recupero di uno spazio marginale e abbandonato e la creazione di una infrastruttura verde che potrà svolgere funzioni fondamentali per la tutela della biodiversità urbana.