Papa a Bari, attesi in 40mila: ecco treni straordinari e maxi parcheggi

Più treni, servizi di accoglienza in stazione per i fedeli, 8 aree parcheggio per i circa 200 bus attesi, predisposizione delle zone di sosta dei mezzi per disabili e per i residenti.

E’ in moto la macchina organizzativa per la visita di Papa Francesco a Bari, 23 febbraio, in occasione della quale sono attesi circa 40mila fedeli.

Questa mattina si è svolta al Comune una riunione operativa per coordinare il sistema di trasporto extraurbano ed urbano a disposizione di coloro che arriveranno nel capoluogo pugliese.

I gestori delle linee ferroviarie Trenitalia, Ferrotramviaria, FAL, FSE istituiranno convogli straordinari, garantendo più di 30 corse nell’intera giornata, a partire dalle 5.30.

La stazione centrale di Bari sarà attrezzata per accogliere e indirizzare al luogo dell’evento il flusso di persone con il piazzale antistante liberato dalla sosta dei mezzi privati e dei taxi e transennato, dotato di una decina di bagni chimici e di un pannello informativo.

Da lì i fedeli saranno indirizzati dai volontari lungo il percorso pedonale di via Sparano, che sarà presidiato per l’intera durata dell’evento.

L'ordinanza con tutte le indicazioni sui divieti di transito e di sosta che interesseranno il centro cittadino in occasione dell’evento è attesa per lunedì 3 febbraio.

In ogni caso dal 22 al 24 febbraio i titolari di pass ZTL e ZSR-A avranno a disposizione l’area parcheggio sulla banchina Massi, all’interno del Porto, e potranno inoltre parcheggiare gratuitamente su tutti gli stalli con strisce blu in città, senza distinzione di zona.

E’ ancora allo studio da parte di AMTAB il piano del trasporto pubblico per la variazione di percorso delle linee urbane e l’eventuale potenziamento dei servizi.