La Puglia presenta le Factory che trasformeranno idee innovative in startup

L’impresa si fa in Puglia, dall’idea di business alla creazione e sviluppo di una startup innovativa. Con quest’obiettivo l’intervento Estrazione dei Talenti fornisce percorsi personalizzati di accompagnamento imprenditoriale a Team di aspiranti imprenditori innovativi, per potenziarne le competenze in modo che le loro idee di business abbiano maggiori possibilità di successo.

Un investimento per un ammontare complessivo di 10 milioni di euro che la Regione Puglia, attraverso l’ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, ha destinato alla realizzazione di circa 400 percorsi di accompagnamento personalizzati che hanno l’obiettivo di valorizzare le idee imprenditoriali innovative e aiutare a trasformarle in nuove imprese. Tali percorsi saranno forniti da 25 Factory selezionate con avviso pubblico, che sono raggruppamenti di 255 soggetti pubblici e privati, tra cui Università, Enti Pubblici di Ricerca, incubatori, acceleratori d’impresa, investitori, distretti produttivi e tecnologici, organismi formativi accreditati e Its. Di questi soggetti, 7 sono stranieri e 248 italiani di cui 124 pugliesi.

Le 25 Factory saranno presentate mercoledì 29 gennaio nella Sala 2 del Padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari (ingresso lato fontana, inizio ore 10.00).

Parteciperanno: il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; gli assessori regionali Cosimo Borraccino (Sviluppo economico) e Sebastiano Leo (Formazione e Lavoro); il direttore del Dipartimento dello Sviluppo economico della Regione Puglia Domenico Laforgia; la dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio. Dopo l’introduzione del presidente di ARTI Vito Albino, l’iniziativa verrà illustrata da Crescenzo Antonio Marino, dirigente della Sezione Ricerca, innovazione e capacità istituzionale della Regione Puglia.

Seguiranno le presentazioni delle singole Factory, introdotte da Stefano Marastoni, responsabile per ARTI dell’intervento Estrazione dei Talenti, e le conclusioni a cura dei referenti della Regione Puglia.

L’evento sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma estrazionedeitalenti.arti.puglia.it.

Nel corso della mattinata del 29 gennaio i Team potranno iscriversi ai colloqui individuali del pomeriggio, durante i quali avranno modo di incontrare direttamente le singole Factory e ricevere informazioni sui percorsi di accompagnamento.

Possono candidarsi per accedere ai programmi proposti dalle Factory gruppi informali di aspiranti imprenditori e/o potenziali startupper (minimo tre persone) che condividono un’idea imprenditoriale ad alta intensità di conoscenza. L’avviso “Selezione Team” è già attivo ed è organizzato a sportello: le candidature che pervengono sono valutate con cadenza bimestrale, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Gli esiti delle valutazioni di ammissibilità e merito sono pubblicati sul sito estrazionedeitalenti.arti.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.