Amiu, Multiservizi, Rete Gas e Amgas: on line avviso per candidarsi a cda e collegio sindacale

La ripartizione Enti partecipati e Fondi comunitari del Comune rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale l'avviso per l'acquisizione di candidature per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società partecipate Amiu Puglia, Bari Multiservizi, Amtab, Rete Gas e Amgas srl.

I candidati alla carica di presidente del consiglio di amministrazione e/o amministratore unico devono possedere un diploma di laurea, una documentata esperienza in attività di direzione, gestione, amministrazione o controllo in enti e organismi pubblici o privati, o essere iscritti in albi professionali da almeno 5 anni.

I candidati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione devono possedere titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore ed essere in possesso di una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire e all’attività svolta dalla società oggetto della candidatura.

I candidati alla carica di presidente o di componente dei collegi sindacali devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Tutti i candidati devono, inoltre, possedere competenza specifica nella materia oggetto dell’attività della società per la quale presentano la propria candidatura; in relazioni sindacali e industriali; in materie economico-finanziarie. Tali competenze devono emergere dal curriculum vitae che va allegato alla domanda di partecipazione.

Ciascun candidato dovrà presentare un’unica istanza per tutte le candidature, selezionando sulla domanda la carica per la quale intende candidarsi.

La domanda, redatta in carta libera e sottoscritta dal candidato, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Bari - ripartizione Enti partecipati e Fondi comunitari - corso Vittorio Emanuele 113 - 70100 Bari, e inviata tramite PEC all’indirizzo mail entipartecipati.comunebari@pec.rupar.puglia.it o raccomandata con A.R. o corriere autorizzato (farà fede la data di ricezione) o consegnata a mano presso la Ripartizione Enti Partecipati e Fondi Comunitari, in corso Vittorio Emanuele 113, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì, dalle ore 15 alle 17.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 13 di mercoledì 5 febbraio.