Parchi di Japigia, sopralluogo del sindaco Decaro: "A maggio completato il giardino di via Siponto"

Ci vorranno alcuni mesi per vedere completato il giardino di via Siponto a Japigia.

Il giorno dopo la sua riconferma da sindaco di Bari, il 27 maggio dello scorso anno, Antonio Decaro, aveva scelto proprio questo giardino, assieme alla pineta di San Luca per 'inaugurare' idealmente il suo secondo mandato.

L'obiettivo non si è realizzato.

La prossima scadenza, dopo quella di agosto 2019, è slittata a metà primavera: "Contiamo entro la fine di maggio di completare quest'area - dice Decaro - che sarà un nuovo spazio da vivere per tutte le famiglie che vivono nelle case che qui si affacciano, insieme all'altra area verde che stiamo realizzando sempre nel quartiere Japigia, accanto alla chiesa di San Luca, dove tra qualche giorno inizieranno i lavori per i due campi sportivi polivalenti".

I ritardi del cantiere di via Siponto favoriscono, purtroppo, l'azione impunita di vandali e ladri.

Qualche settimana fa qualcuno ha rubato sei alberi di melograno piantati in precedenza: "Nel frattempo, chiedo a tutte le persone - dice Decaro - che tra qualche mese qui porteranno i loro figli a giocare, di prendersi cura già da oggi di questo nuovo spazio e di controllare che quello che realizziamo resti al suo posto. L'impresa ne ha già ordinati altri per sostituirli, ma non credo sia troppo chiedere a questi "amanti della natura" di lasciare che le piante crescano dove vengono piantate. Anzi, se ci dicono dove abitano possiamo piantare noi degli alberi nelle vicinanze, cosi magari lasceranno in pace gli altri".