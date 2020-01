Il Centro Polifunzionale Territoriale (CPT) Europa di Bari compie 10 anni.

Istituito in base all’Accordo integrativo regionale dell’ 8 ottobre 2007 (art.4), è stato il primo Centro Polifunzionale Territoriale dell’ Asl di Bari ad essere attivato il 1 gennaio 2010.

“Il San Paolo è un quartiere completamente rinato - ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano partecipando alla cerimonia - grazie a un lavoro cominciato quindici anni fa quando ero sindaco. Non esistevano i negozi, i servizi, la piscina, la metropolitana, la casa di cura per gli anziani e tantissimi altri presidi che ci sono ora. E quando un gruppo di medici coraggiosi, che sono stati i veri protagonisti di questa operazione del Cpt, mi proposero questa iniziativa da realizzare con la Asl di Bari, sembrava quasi un azzardo creare un presidio sanitario non ospedaliero. Ma ci abbiamo creduto e lo abbiamo fatto. E oggi tutti parlano dell’importanza di avere presidi territoriali non ospedalieri al servizio dei cittadini. Questa innovazione ha bisogno di evolvere e moltiplicarsi in tutta la Puglia. È commovente vedere come in quindici anni sia cambiato tutto al San Paolo per merito soprattutto dei cittadini. Questo luogo, il Cpt, è stato prezioso non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punti di vista del rafforzamento dei legami. Man mano questo rafforzamento della rete sanitaria sta avvenendo su tutto il territorio, nell’interesse del cittadino”