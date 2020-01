I Carabinieri ricordano il 'Giorno della Memoria': incontro sulla Shoah con gli studenti baresi

I Carabinieri del Comando Legione “Puglia” ha organizzato, anche quest'anno, appuntamenti per ricordare il 'Giorno della Memoria' e gli orrori razziali della Seconda Guerra Mondiale. Domani alle 1o.30, nella chiesa del Redentore, nel quartiere Libertà di Bari, vi sarà un incontro con gli studenti delle scuole medie e superiori della città, per ricordare la Shoah, con particolare riferimento alla deportazione dei Carabinieri dalla Capitale, propedeutica al rastrellamento del ghetto ebraico in via Portico d’Ottavia. La conferenza sarà a cura della dottoressa assiah Grace, rappresentante della Comunità ebraica di Napoli e del colonnello Alessandro Della Nebbia, Capo di Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri “Puglia”;

Il 27 gennaio, alle 20.40, vi sarà un concerto della banda della Città di Bisceglie, diretta dal maestro Benedetto Grillo, già Carabiniere, transitato poi nelle Aree Funzionali del Personale Civile del Ministero della Difesa, in servizio presso il Reparto Comando della Legione CC “Puglia”), con l’esecuzione di alcuni brani tratti dalle colonne sonore di film dedicati alla Shoah. All’incontro parteciperanno Autorità civili, militari e religiose locali, militari dell’Arma in servizio ed in congedo e relativi familiari, nonché giovani del Capoluogo pugliese