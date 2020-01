“Vintage market Bari”: domenica la prima mostra mercato al Palamartino

Si terrà domenica 19 gennaio, dalle ore 10 alle 21, negli spazi del Palamartino, “Vintage Market Bari”, la prima mostra-mercato organizzata dallo storico negozio di seconda mano Bidonville dove tutti possono scambiare, vendere e comprare ogni tipo di merce.

Circa 50 tra hobbisti, privati e professionisti provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni del Sud esporranno e venderanno vintage, modernariato, antiquariato, artigianato creativo, dischi, libri, fumetti, giocattoli e vecchie collezioni.

Nel corso dell’evento sono previsti anche una mostra di bici d’epoca, DJ set e truck food.

“Un evento da non perdere - commenta il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti - non solo per l’aspetto commerciale ma anche per quello culturale legato al riciclo e al riuso. Dare una seconda vita agli oggetti ancora utili rappresenta il modo migliore per rispettare a nostra città”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bari, è realizzato in collaborazione con il Municipio I. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.