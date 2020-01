Fa rispettare divieto di accesso all'ospedale, vigilante aggredito: oggi l'encomio del Policlinico

Il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore, ha incontrato questa mattina la guardia giurata dell’istituto di vigilanza Sicurcenter che ieri pomeriggio è stata aggredita per aver fatto rispettare il divieto di accesso con l’auto all’ospedale.

L’uomo, dopo l’iniziale diniego, si è ripresentato qualche ora dopo all’ingresso del varco di via Storelli in compagnia di altre persone con l’intento di aggredire il vigilante. Nonostante abbia prontamente chiamato rinforzi, la guardia sopraffatta da più uomini ha riportato ferite alla mano destra.

“E’ intollerabile – denuncia il direttore generale Migliore – che chi viene a lavorare per assicurare la sicurezza di questo Policlinico deve scontrarsi con queste situazioni. Ho rivolto un encomio al vigilante e espresso la mia vicinanza a lui e a tutto il personale della Sicurcenter. C’è un regolamento che regola l’accesso all’ospedale, riducendo l’uso delle auto ai casi di necessità e urgenza, è valido per tutti. Prevaricazioni e violenza non sono in nessun caso ammissibili. I cambiamenti sono difficili ma noi proseguiamo sulla strada intrapresa. Nei prossimi giorni doteremo tutti gli ingressi di telecamere di sorveglianza per assicurare più sicurezza a tutti gli operatori e cittadini che vengono nel nostro ospedale”.