400mila euro per la cultura: pubblicato l'elenco delle associazioni beneficiarie di contributi

E' disponibile sul sito istituzionale, a questo link, l’elenco delle imprese e associazioni culturali, completo dell’ammontare dei contributi deliberati, finanziate ad esito dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi per l’anno 2019, distinte tra quelle sottoposte alla ritenuta del 4% e non.

“Anche quest’anno sono numerosi i soggetti finanziati ad esito del lavoro svolto della commissione tecnica, chiamata a valutare sia gli aspetti qualitativi sia gli aspetti quantitativi dei progetti presentati - commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci -. La nostra città è di fatto attraversata da un fermento culturale che la rende sempre più viva e attrattiva grazie all’impegno quotidiano degli operatori privati che, con il loro lavoro, completano l’offerta dell’amministrazione comunale mettendo in campo una serie di progettualità estremamente diversificate e sempre più interessanti”.

Le imprese e associazioni finanziate per attività svolte nel 2019 sono complessivamente 67, per un importo complessivo pari a 410.829,88 euro.