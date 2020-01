Cellamare scende in piazza: fiaccolata contro la criminalità

Reagisce la comunità di Cellamare alla bomba che ha distrutto gli spogliatoi dei campetti di viale Orazio.

L'impianto era stato realizzato da meno di un anno con i fondi del Bando periferie della Città metropolitana.

Per rispondere con forza, l'amministrazione comunale ha organizzato quindi una fiaccolata contro la criminalità.

L'evento si terrà martedì prossimo, 14 gennaio, e vedrà i partecipanti in corteo muoversi da piazza Don Bosco alla struttura distrutta dalla bomba.

“Cellamare non si piega e non si piegherà mai di fronte agli atti criminosi ed alla criminalità organizzata - spiega il sindaco Vurchio - La nostra comunità sarà forte e saprà reagire a quanto avvenuto negli ultimi tempi. Io sono pronto a mettercela tutta, ma non lasciatemi solo in questa sfida. Ho bisogno dell'aiuto di tutti, nessuno escluso. Dobbiamo disinnescare la miccia della rassegnazione e riprenderci i nostri valori, quelli di una comunità sana, coesa e rispettosa della legalità".