Decaro a nuova prefetta: «Impegno e sinergie nella gestione di importanti eventi»

Questa mattina il sindaco di Bari Antonio Decaro ha ricevuto, a Palazzo di Città, in visita istituzionale la nuova Prefetta Antonella Bellomo.

“Sono particolarmente felice che il Ministro dell’Interno abbia affidato ad Antonella Bellomo la responsabilità della Prefettura di Bari - ha dichiarato il sindaco Decaro a margine dell’incontro -. Non solo per le sue doti professionali, la sua competenza, la sua esperienza ma anche per il suo tratto umano e per la conoscenza approfondita che ha della città e del suo territorio metropolitano. Gli auguri di buon lavoro a lei e a tutto il suo staff non sono di circostanza perché il suo rinnovato impegno su Bari, con la massima responsabilità di vertice, rappresenta un auspicio per il continuo progresso della nostra comunità e del nostro territorio verso mete sempre più ambite e impegnative. Condivideremo con lei un percorso di grandi appuntamenti internazionali, come quello straordinario del Sinodo del Mediterraneo che si concluderà con la celebrazione eucaristica alla presenza di Papa Francesco e che richiamerà migliaia di fedeli e cittadini. Le istituzioni del territorio saranno particolarmente impegnate nel supporto all'organizzazione e nella gestione di un evento di grande rilievo che necessita di un lavoro “di sistema”, già sperimentato in passato e che rappresenta un modello sul piano nazionale. Quello di Antonella Bellomo, con la quale ho avuto il piacere di lavorare anni fa quando lavorava in Prefettura ed io ero assessore, è un ritorno molto gradito”.