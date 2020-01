Cacucci: il Papa a Bari, valore aggiunto sul “Mediterraneo, frontiera di pace"

Papa Francesco celebrerà il prossimo 23 febbraio, alle 10.45, la Messa a Bari.

La celebrazione chiude l’Incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo, frontiera di pace”, promosso dalla Conferenza episcopale italiana.

Un’iniziativa – spiega la Cei – che intende “contribuire alla promozione di una cultura del dialogo e della pace per il futuro dell’intero bacino mediterraneo”.

A Vatican News, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Francesco Cacucci, sottolinea l’importanza dell’iniziativa in questo particolare momento storico.



Sarà la seconda volta del Papa a Bari, la quarta in Puglia.

«Ritengo - ha detto l'arcivescovo rispondendo alle domande del giornalista - che il tutto sia legato alla figura di san Nicola che è il santo ecumenico per eccellenza, il santo universale. Tutto forse è partito dalla traslazione temporanea di una reliquia di san Nicola da Bari a Mosca e a San Pietroburgo. La scelta di Bari per l’incontro ecumenico del 7 luglio 2018 credo sia stato conseguenza di questo e la scelta è stata del Pontefice. Questa volta la scelta è stata della Chiesa italiana sulla scia di questa dimensione di ponte con l’Oriente che rappresenta Bari. Già, in passato, Giovanni Paolo II disse che Bari e la Puglia devono ricordare che la loro vocazione è verso il Mediterraneo e l’Africa. Questa intuizione profetica indica qualcosa di più profondo di un fatto episodico».

Intanto è da oggi online www.mediterraneodipace.it, il sito dell’evento “Mediterraneo, frontiera di pace” in programma a Bari dal 19 al 23 febbraio; organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, si concluderà, come detto, domenica 23, con l’incontro e la S. Messa presieduti da Papa Francesco.