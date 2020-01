Scuole d’infanzia comunali: aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che da oggi, martedì 7 gennaio, e fino al 31 gennaio prossimo, sono aperte le iscrizioni per le scuole d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2020/21.

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020. Saranno accolte anche le istanze di iscrizione per i piccoli che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. In questo caso l’ammissione sarà subordinata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento delle liste d’attesa, previa valutazione della ricorrenza di tutte le altre condizioni richiamate nella circolare n. 0022994 del 13.11.2019 del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

L’avviso di apertura delle iscrizioni è pubblicato sul sito del Comune di Bari a questo link: le iscrizioni sono gratuite.

Per effettuare l’operazione di iscrizione/registrazione dei minori nelle scuole d’infanzia comunali, i genitori o i soggetti delegati dovranno recarsi presso le segreterie delle scuole d’infanzia comunali individuate nell’allegato A dell’avviso pubblico, muniti della tessera sanitaria del minore.

In alternativa, l’iscrizione può essere effettuata in via telematica utilizzando il form online disponibile all’indirizzo www.sistemainfanziabari.it. Le istruzioni per la registrazione e la compilazione della domanda online sono riportate nella guida allegata all’avviso.

Gli elenchi provvisori delle iscrizioni verranno affissi all’Albo della scuola entro il 20 febbraio. Gli interessati potranno produrre ricorso al dirigente scolastico entro il 24 febbraio. Gli elenchi definitivi saranno pubblicati il 28 febbraio.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alle direzioni dei settori I, II e III circoli d’infanzia comunali, nonché alla ripartizione Politiche educative e giovanili e del Lavoro in via Venezia 41.