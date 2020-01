“Natale a Bari”: tutti gli eventi previsti per l’ultimo weekend di festa in città

Cominciano domani, sabato 4 gennaio, gli eventi dell’ultimo weekend di feste organizzati nell’ambito del cartellone unico del Natale barese che ha visto iniziative diffuse dedicate a grandi e piccini lungo tutto il mese, a partire dal 6 dicembre.

Nell’ordine domani, sabato 4 gennaio, dalle ore 10 alle 13, nel parco Don Tonino Bello, durante l’evento “Natale a portata di mano”, saranno organizzati giochi all’aperto con palloncini e zucchero filato con l’arrivo della Befana per i bambini presenti.

In piazza San Francesco, a Santo Spirito, alle ore 11 arriverà il “Il Natale dello sportivo!” con esibizioni e promozione delle attività e delle associazioni sportive del Municipio V. Ospite della manifestazione Serena Cannale, campionessa italiana tessuti aerei 2019.

A partire dalle ore 18, sempre domani, nel Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto, spazio alla musica con il concerto per pianoforte “Tutti quanti fanno jazz!”.

Nel pomeriggio, alle ore 18.30, un corteo per le vie di Palese racconterà la venuta dei Re Magi.

Per chiudere la serata in bellezza, a partire dalle ore 20, in piazza del Ferrarese, si ballerà sulla musica di dj Ciccio Marinelli.

Domenica 5 gennaio si comincerà dalle ore 9, a Japigia, nei pressi della chiesa della Resurrezione, con lo spettacolo di magia e giocoleria di Mr. Santini.

Alle ore 17, in piazza Odegitria, nella città vecchia, si attenderà la Befana con un evento organizzato in collaborazione con l’associazione I custodi della bellezza e Marnarid.

Alle ore 19.30, invece, sul sagrato della chiesa Spirito Santo, nell’omonimo quartiere, si terrà una grande festa per bambini con musica, balli, animazione e artisti di strada.

Per finire in bellezza, lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, appuntamento nel parco 2 Giugno con l’evento “La Befana vien di giorno”, in programma a partire dalle ore 9.

Alle ore 11, invece, “Arrivano i Re Magi” sul sagrato della chiesa Spirito Santo a Santo Spirito.

Nel pomeriggio, dalle ore 17, tra via Sparano, via Argiro e piazza Umberto, uno spettacolo itinerante porterà tra le vie del centro le fiabe più amate dai bambini chiudendo così il lungo periodo di feste che ha animato la città di Bari.