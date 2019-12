"Siamo tutti pedoni", al via la campagna di sensibilizzazione in favore degli utenti deboli

È stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, la campagna nazionale di sensibilizzazione per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada “Siamo Tutti Pedoni”, che unisce attività informative e di sensibilizzazione con interventi nelle città finalizzati a incentivare gli spostamenti in sicurezza. La campagna, promossa dal Centro Antartide di Bologna e dai sindacati SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL, vede l’adesione di decine di enti e istituzioni in tutta Italia.

Ad illustrare gli obiettivi dell’iniziativa il sindaco Antonio Decaro e il comandante della Polizia locale Michele Palumbo, che hanno ricordato come il 42% delle vittime della strada in città siano pedoni o ciclisti, e come sia fondamentale intervenire per garantire una convivenza sicura tra i diversi utenti della strada.

Questa edizione della campagna si concentra in particolare sul tema “strade complete”, un nuovo modello da importare per progettare le nostre città, con strade che consentano la condivisione, l’accessibilità e la sicurezza per tutti.

“Nel nostro Paese ogni 14 ore muore un pedone - ha esordito il sindaco Decaro –. Gli incidenti stradali che coinvolgono gli utenti deboli fanno più vittime di una strage. Questo è il motivo per cui l’amministrazione comunale e la Polizia Locale non possono permettersi di non affrontare questi temi, sia continuandone a parlare sia con provvedimenti mirati per indurre i cittadini a prestare maggiore attenzione e a evitare tutti quei comportamenti pericolosi. Davanti a dati del genere, crediamo sia nostro dovere e nostro interesse tutelare tanto i pedoni quanto i ciclisti attraverso una serie di azioni mirate affidate agli agenti della Polizia locale sia con l’attivazione di squadre che si occupano di riscontrare l’uso dei cellulari da parte degli automobilisti al volante sia con una attività di sensibilizzazione costante che abbiamo voluto intensificare in questo periodo di festa, in cui magari ci si lascia distrarre dai festeggiamenti e dall’euforia generale fino ad adottare comportamenti sbagliati che possono rappresentare un pericolo per se stessi e per gli altri. Con la ripresa dell’attività scolastica, ripartiranno anche gli incontri nelle scuole primarie cittadine per informare correttamente i più piccoli sui rischi della strada e sui comportamenti più responsabili perché crediamo che sia giusto che questo messaggio arrivi tanto ai cittadini che cammino per strada quanto agli automobilisti perché educare alla sicurezza significa fare concretamente prevenzione e tutelare la salute dei cittadini”.

“Siamo tutti pedoni - ha detto il comandante Palumbo - nasce da un’iniziativa del Centro Antartide con il quale abbiamo già condiviso le campagne di sensibilizzazione estive, Vacanze coi fiocchi, ed è finalizzata a sensibilizzare gli utenti più deboli, in primo luogo i pedoni e i ciclisti, sui rischi della strada. Si tratta di una campagna per la sicurezza condivisa da decine di Comuni in tutta Italia, come pure da Asl, associazioni e media partner, che promuove al contempo un uso nuovo e corretto degli spazi pubblici. Sappiamo che è fondamentale continuare a lavorare sulla strada per diffondere una nuova consapevolezza da parte degli stessi pedoni affinché rispettino di più le regole, dall’uso degli attraversamenti pedonali al rispetto dei semafori, da una particolare attenzione di sera quando la luce è più scarsa al corretto utilizzo dei cellulari, che rappresenta una delle maggiori cause di incidenti. Questa campagna, peraltro, prevede anche la distribuzione di braccialetti rifrangenti, un gadget non solo di valore simbolico ma anche di oggettiva utilità soprattutto nelle ore serali. Tutti gli agenti che saranno impegnati per strada in questi giorni li indosseranno in modo da attirare l’attenzione su questi temi e da essere da esempio per i cittadini”.

“Siamo Tutti Pedoni”gode del patrocinio di: Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI.