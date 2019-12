Il 2019 del Palaflorio, un anno clamoroso

Continua il trend di crescita del Palaflorio di Bari

«Il 2019 del Palaflorio - si legge in una nota dell'ATI Palaflorio, società di gestione dell’impianto sportivo-culturale barese - è stato un anno clamoroso! Lo dicono innanzitutto i numeri: 78 giornate di apertura al pubblico, 22 concerti, 1 musical con 10 repliche in 6 giorni, 18 eventi sportivi, 2 congressi, 1 fiera, circa 250.000 presenze stimate, cifre realmente da capogiro per un impianto che riapriva i battenti 9 anni fa tra incertezze e perplessità degli addetti ai lavori, e che in questo lasso di tempo invece, è diventato un vero punto di riferimento nazionale nell’organizzazione di eventi.

“Risultati così rilevanti non arrivano per caso – commenta soddisfatto Manio Marrone, direttore della società di gestione dell’impianto sportivo-culturale barese – ma sono frutto di un lavoro a tratti estenuante di tutti coloro si impegnano anima e corpo per consentire che tutto si svolga con attenzione e puntualità. Il Palaflorio è ormai un esempio nella capacità di adattarsi alle più svariate esigenze di utenti, organizzatori e spettatori e lo è perché è diventato un meccanismo complesso che funziona in modo semplice e preciso come un orologio”.

Ne è conferma la qualità assoluta delle manifestazioni che si sono svolte nel palazzetto del capoluogo pugliese: le gare di qualificazione olimpica della Nazionale di pallavolo (che volerà a Tokyo grazie alle vittorie conquistate a Bari) la Supercoppa Italiana di Pallacanestro, gli Europei di Taekwondo, la Superlega di pallavolo maschile e le finali nazionali dei giochi studenteschi di volley, per citare solo alcuni degli eventi sportivi più importanti, gli attesissimi concerti di artisti di rilevanza nazionale quali Marco Mengoni, Giorgia, Elisa, Ultimo, Negramaro, Emma Marrone, Antonello Venditti, Thegiornalisti, Alessandra Amoroso, Calcutta, Coez, Daniele Silvestri, Raf e Umberto Tozzi, il Notre Dame de Paris, l’Esposizione Internazionale Felina, spettacoli straordinari di cui il pubblico barese e pugliese ha potuto godere proprio grazie alle qualità organizzative che il Palaflorio ha saputo sviluppare negli anni.