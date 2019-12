L'Istituto Tumori "Giovanni Paolo Il" stabilizza i precari della ricerca

Il 27 dicembre 2019 a Bari, alle ore 11, presso la sala biblioteca dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo Il", in Viale Orazio Flacco n. 65, il personale precario della ricerca firmerà il contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo determinato per la durata di 5 anni, con la prospettiva del successivo inquadramento a tempo indeterminato, secondo la normativa speciale di reclutamento di cui all'art. 1, comma 432 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (norma di prima applicazione della cd. Piramide della Ricerca).

«I contratti - si legge in una nota dell'Istituto a firma di dei dirigenti Angelo Paradiso e Antonio Delvino - riguardano dieci ricercatori sanitari e 8 collaboratori professionali di ricerca sanitaria. Interverrà il Governatore della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano, che esprime soddisfazione per la tempestività con cui l'Istituto ha provveduto a dare stabilità a 18 professionisti che hanno tenuto viva l'attività di ricerca negli ultimi anni nonostante operassero in regime di assoluta precarietà. Auspica che tale atto, di concerto con le altre iniziative poste in atto, permetta di far crescere ulteriormente la produzione scientifica dell'IRCCS».