Concerto di Capodanno, per tre giorni cambiano i percorsi dei bus Amtab

Bari si prepara al concertone di Capodanno e, per l'occasione, cambiano i percorsi dei bus in città.

L'Amtab ha reso noto le variazioni dei percorsi in programma per tutta la giornata del 30 e del 31 dicembre e del 1 gennaio.

Variazioni del 30 dicembre

Linea 2/

in direzione via Conenna – Japigia: i bus percorreranno via Verdi, via Giordano, via Adriatico, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour (inversione di marcia Camera di Commercio), lungomare Di Crollalanza, lungomare N. Sauro, via Peucetia, via Gentile, via Carabellese, via Papalia, via Loiacono, via Gentile, via Quasimodo, Complanare Ovest di via Gentile, complanare Est di via Gentile, Via Conenna (quartiere S. Anna Japigia).

in direzione Piscine Comunali: i bus percorreranno via Conenna (quartiere S. Anna Japigia), via Gentile, via Quasimodo, via Gentile, via Toscanini, via Papalia, via Carabellese, via Gentile, via Peucetia, viale Imperatore Traiano, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, via Piccinni, via De Rossi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, via Adriatico, via Giordano, via Verdi (Piscine Comunali).

Linea 42

in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus percorreranno via Verdi, via Giordano, via Adriatico, corso Vittorio Veneto, corso De Tullio, lungomare Imperatore Augusto, lungomare A. Di Crollalanza, lungomare N. Sauro, via Ballestrero, corso Trieste, Park & Ride “Pane e Pomodoro” (capolinea);

in direzione Piscine Comunali: i bus percorreranno corso Trieste, lungomare Perotti, lungomare N. Sauro, lungomare Di Crollalanza, svolteranno per corso Cavour, a destra per via Piccinni, proseguiranno per via De Rossi, corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, via Adriatico, via Giordano, via Verdi (Piscine Comunali).

Navetta “A”

In partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto – lato terra”: i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, corso De Tullio, lungomare Imperatore Augusto, corso Cavour, via Piccinni, via De Rossi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto – lato terra”

Navetta “B”

In direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus in partenza da piazza Massari svolteranno a sinistra per Corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour (inversione di marcia Camera di Commercio), lungomare Di Crollalanza, lungomare N. Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, Lungomare Perotti, Lungomare N. Sauro, lungomare Di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, via De Rossi, corso Vittorio Emanuele II, Piazza Massari.

Navetta “AB” fino alle ore 24:00

In partenza dal Park & Ride “Vittorio Veneto lato terra”: i bus in partenza da corso Vittorio Veneto percorreranno corso De Tullio, lungomare Imperatore Augusto, lungomare Di Crollalanza lungomare N. Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, lungomare Perotti, lungomare N. Sauro, lungomare Di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, via De Rossi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto lato terra”.

Navetta “AB” dalle ore 00:01 alle ore 03:00 del 31 dicembre 2018

In partenza dal Park & Ride “Vittorio Veneto lato terra”: i bus in partenza da corso Vittorio Veneto percorreranno corso De Tullio, lungomare Imperatore Augusto, lungomare Di Crollalanza lungomare N. Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, lungomare Perotti, lungomare N. Sauro, lungomare Di Crollalanza, Lungomare Imperatore Augusto, Corso De Tullio, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto lato terra”.

Linea 22

In direzione via Torre di Mizzo - Mungivacca: i bus eseguiranno il percorso ordinario;

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, svolteranno a destra per via De Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

Linea 27

In direzione Parco Domingo: i bus eseguiranno il percorso ordinario;

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, svolteranno a destra per via De Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

Linea 50

In direzione Porto: i bus giunti in via Piccinni svolteranno a destra per via de Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari, con ripresa del percorso ordinario;

In direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.

N.B. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

Altresì, dal giorno 27 dicembre al giorno 02 gennaio 2020 verrà istituita una fermata provvisoria in via Piccini, angolo via Andrea da Bari, e contestualmente sarà soppressa la fermata presente in corrispondenza del Teatro Piccinni.

Variazioni del 31 dicembre

linea 1

In direzione Lido Lucciola – Santo Spirito: i bus giunti in via Raffaele de Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;

In direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 2/

In direzione via Conenna – Q.re Japigia: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, Lungomare N. Sauro, Via Peucetia, con ripresa del percorso ordinario;

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per via Melo, piazza Moro, via De Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario;

linea 2

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via de Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;

In direzione C.S. Polivalente: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 3

In direzione str. Caposcardicchio – osp. San Paolo: i bus giunti in via Raffaele de Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;

In direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.

linea 6

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Raffaele de Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;

In direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 12

In partenza da piazza Moro: i bus percorreranno via Melo, via Carulli, via De Giosa, c.so Cavour, lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, con ripresa del percorso ordinario;

In direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 13

In direzione via Dalfino – Q.re. San Paolo: i bus giunti in via de Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;

In direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 16

In direzione v.le E. Ferrari – Aeroporto: i bus giunti in via de Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;

In direzione Piazza Moro i bus effettueranno il percorso ordinario.

linea 19

In direzione via della Lealtà: i bus giunti in via de Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;

In direzione Piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 22

In direzione via Torre di Mizzo - Mungivacca: i bus giunti a corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario;

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via De Cesare, svolteranno per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario;

linea 27

In direzione Parco Domingo: i bus giunti a Corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario.

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via De Cesare, svolteranno per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, con ripresa del percorso ordinario;

Linea 42

In partenza da via Verdi-Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, c.so Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Melo, via Carulli, via De Giosa, c.so Cavour, lungomare A. Di Crollalanza, lungomare N. Sauro, con ripresa del percorso ordinario;

In partenza dall’area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti sul lungomare A. Di Crollalanza proseguiranno su corso Cavour, via Melo, piazza Moro, via De Cesare, a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, con ripresa del percorso ordinario;

Linea 50

In direzione Porto: i bus percorreranno via De Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, corso De Tullio, interno Porto (capolinea)

In direzione piazza Moro: i bus percorreranno corso De Tullio, corso Vittorio Veneto, via Brigata Regina, corso Mazzini, via De Cristoforis, via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro.

Navetta “A”

in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto – lato terra”: i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”;

Navetta “B” - Capolinea in Piazza Eroi del Mare

(i bus non raggiungeranno piazza Massari)

In partenza da piazza Eroi del Mare: i bus in partenza dal capolinea temporaneo di piazza Eroi del Mare percorreranno corso Cavour, lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, lungomare Perotti, lungomare N. Sauro, lungomare Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare.

Navetta “C”

I bus effettueranno il percorso ordinario sino alla chiusura di corso Cavour da parte della Polizia Municipale.

In partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno”: i bus (dal momento della chiusura del tratto via Cognetti – piazza Eroi del Mare) i bus percorreranno viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità D’Italia, sottopasso Duca degli Abruzzi, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, svolteranno a sinistra per Corso Cavour, cavalcavia. XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, via della Costituente, viale della Resistenza.

N.B. Saranno istituite due fermate provvisorie in via De Rossi n. 30 e via Cognetti lato Teatro Petruzzelli.

Variazioni del 1 gennaio

Linea 2/

In direzione via Conenna – Japigia: via Verdi, via Giordano, via Adriatico, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour (inversione di marcia Camera di Commercio), lungomare Di Crollalanza, lungomare N. Sauro, via Peucetia, via Gentile, via Carabellese, via Papalia, via Loiacono, via Gentile, via Quasimodo, complanare Ovest di via Gentile, complanare Est di via Gentile, via Conenna (quartiere S. Anna Japigia).

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour, svolteranno a sinistra per via Piccinni, proseguiranno in via De Rossi, c.so Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, via Adriatico, via Giordano, via Verdi (Piscine Comunali);

Linea 42

In direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus percorreranno via Verdi, via Giordano, via Adriatico, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour (inversione di marcia Camera di Commercio), lungomare Di Crollalanza, lungomare N. Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, Park & Ride Pane e Pomodoro (capolinea).

In direzione Piscine Comunali: i bus percorreranno corso Trieste, lungomare Perotti, lungomare N. Sauro, lungomare Di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, Via De Rossi, Corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, via Adriatico, via Giordano, via Verdi (Piscine Comunali).

Linea 22

In direzione via Torre di Mizzo - Mungivacca: i bus eseguiranno il percorso ordinario;

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, svolteranno a destra per via De Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

Linea 27

In direzione Parco Domingo: i bus eseguiranno il percorso ordinario;

In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni, svolteranno a destra per via De Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

Linea 50

In direzione Porto: i bus giunti in via Piccinni svolteranno a destra per via de Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari, con ripresa del percorso ordinario;

In direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario

N.B. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

Le variazioni di cui sopra potranno essere consultate sul sito aziendale www.amtab.it e/o richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.