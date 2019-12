Natale a Bari: tutti gli eventi del weekend

Nell’ambito del ricco cartellone di eventi organizzato dal Comune di Bari, dai cinque Municipi, dall’Amgas spa e dalle Reti Civiche Urbane, nelle giornate di domani, sabato 21, e domenica 22 dicembre si svolgeranno diverse iniziative e manifestazioni che coinvolgeranno adulti e bambini su tutto il territorio cittadino.

Ecco il programma completo.

NATALE A BARI, a cura del Comune e di Amgas

Sabato 21 dicembre

dalle ore 18:30 alle ore 20:30

Musica itinerante tra le vie dello shopping del centro.

Grande orchestra di fiati “E. Annoscia della Città di Bari”

Domenica 22 dicembre

ore 9:00 - Ceglie, chiesa S. Maria del Campo (2 repliche)

Mr Santini show

Un clown-fantasista con uno show dal sapore decisamente di altri tempi che fonde giocoleria ed equilibrismo a gag musicali con strumenti non tradizionali e numeri musicali con strumenti non convenzionali: la ricerca del non-sense sarà il leitmotiv di questo spettacolo unico, poetico ed emozionante al tempo stesso. Non è uno spettacolo per bambini ma i bambini si divertono. Non è uno spettacolo per adulti, ma gli adulti lo adorano.

ore 20:00 - piazza del Ferrarese

I Paipers in concerto

Sotto il grande albero, la musica che il juke-box suonava nei magici anni ’60.

NATALE NEI MUNICIPI ED EVENTI RCU

MUNICIPIO I

Sabato 21 dicembre

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - quartiere Japigia

Street band “E. Annoscia” per le principali vie commerciali (Viale Japigia, Via Pitagora, Via Peucetia, Via Magna Grecia, Via Archita) - letture di fiabe, teatrino dei burattini, laboratori artigianali per bambini, teatrino burattini, artisti di strada in giardino San Francesco

ore 20:00 - parrocchia San Carlo Borromeo (Libertà)

concerto natalizio dell’Eurorchestra da camera di Bari

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, in piazza Risorgimento (Libertà)

mercatino “Luci di Natale”: oggettistica, antiquariato, artigianato, prodotti tipici in collaborazione con associazione Arcobaleno

MUNICIPIO II

Sabato 21 dicembre

dalle ore 14:30 alle ore 22:30 - via Pasubio

Notte Bianca

Artisti di strada - attrazioni per bambini- bande Musicali scuole di Ballo - Gazebo vari per degustazione prodotti tipici

Sabato 21 e domenica 22 dicembre - largo 2 Giugno

Mercato Agricolo Coldiretti

MUNICIPIO III

Sabato 21 dicembre

ore 11:00 - parco della Casa di riposo “Vittorio Emanuele II”, via Napoli

“Attese di germogli”

Evento di Permacultura aperto alla cittadinanza per il progetto di orto sociale “AgritecainTour - Itinereducante” a cura della “Cooperativa Said”

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, al San Paolo le Casette di Babbo Natale

con Babbo Natale a disposizione dei bambini per letterine e per foto e due spettacoli teatrali (uno per adulti e uno per bambini)

Domenica 22 dicembre

ore 10:00 - 12:00 - Villa Framarino

“Benvenuto Inverno!!!”

L’evento, prevede letture animate e un laboratorio ludico/didattico. Al termine del laboratorio è prevista un’escursione all’interno della lama per conoscere da vicino alberi, arbusti e piante che caratterizzano il Parco di Lama Balice! Genitori e accompagnatori potranno conoscere la bellezza e il folklore del nostro parco attraverso le attività offerte.

ore 12:15 - chiesa Santa famiglia - Stanic/ Villaggio del Lavoratore

Il mal di pancino di rodolfino

Spettacolo di burattini

ore 17:30 - Centro diurno per minori “Chiccolino”

“Un universo di emozioni”

incontro/ dibattito sulle paure adolescenziali con gli autori: Raffaele Ferrante, Savino Napoleone, Nicolò Santovito a cura de “La Puglia racconta”

ore 18.30 - chiesa San Giovanni Bosco - San Girolamo

Pizzica la trivella

Spettacolo di burattini

MUNICIPIO IV

Sabato 21 dicembre

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - piazza Garibaldi - Carbonara

Degustazione prodotti tipici e concerto “Storie del Vecchio Sud Folk”

ore 20.00 - Chiesa Santa Rita

Concerto “Swingin’Christmas”

Domenica 22 dicembre

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - chiesa San Salvatore - Loseto

degustazione prodotti tipici e concerto “Storie del Vecchio Sud Folk”

MUNICIPIO V

Sabato 21 dicembre

Santo Spirito: Parata natalizia della Babbo Show Band per le vie cittadine e flash mob all’interno delle attività commerciali

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00- Palese Zona 167 Menhir: Party di Natale

San Pio Parrocchia: Coro Gospel

ore 16:00 - largo Renna e via Armando Diaz (chiuse al traffico), Palese

mercatini di Natale spettacoli fuoco e magia, laboratorio outdoor education, degustazione pettole e castagne, Danzofficina

ore 18:00 alle ore 23:00 - Strada Piave, traversa di Corso Garibaldi, Santo Spirito

Presepe Vivente

Si rinnova la magia del Natale, con le sue tradizioni..

Domenica 22 dicembre

ore 10:00 - Corso Garibaldi - Santo Spirito

Mercatini di Natale e festa dei dolci natalizi

ore 11:00 - Santo Spirito: parata natalizia con personaggi di animazione

ore 12:00 - concerto New Christmas in Dixie Style

ore 18:00 - Villetta Don Cosimo Stellacci - Santo Spirito

Ti fiabo e ti racconto (la vera storia di Babbo Natale raccontata ai più piccoli)

ore 16:30 - Il Giardino delle Feste, Torricella:

Just Dance per bambini con le mascotte dei personaggi dei cartoni Aanimati, musica, spettacolo bolle di sapone e zucchero filato.