Coronavirus, dopo molti mesi meno di mille contagi in 24 ore in Puglia. Un solo decesso

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 10.035 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 956 casi positivi, così suddivisi: 305 in provincia di Bari, 61 nella provincia BAT, 88 in provincia di Brindisi, 115 in provincia di Foggia, 236 in provincia di Lecce, 138 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia in definizione. E’ stato registrato 1 decesso.

I casi attualmente positivi sono 27.008; 302 sono le persone ricoverate in area non critica, 12 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 11.007.208 test; 1.131.100 sono i casi positivi; 1.095.600 sono i pazienti guariti; 8.492 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 372.400 nella provincia di Bari; 99.499 nella provincia BAT; 105.892 nella provincia di Brindisi; 164.933 nella provincia di Foggia; 224.496 nella provincia di Lecce; 151.784 nella provincia di Taranto; 8.483 attribuiti a residenti fuori regione; 3.613 di provincia in definizione.