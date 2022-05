Lavori Aqp tra San Giorgio e Torre a Mare, rubinetti 'chiusi' per 11 ore

Lavori dell'Acquedotto pugliese per migliorare il servizio sono in corso nell'abitato di San Giorgio-Torre a Mare. Gli interventi, spiega Aqp in una nota, riguardano l’installazione di organi di regolazione (valvole idrauliche) per l’ottimizzazione della distribuzione in rete. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 25 maggio 2022 dalla spiaggia di Torre Quetta sino a Lungomare San Giorgio e Torre a Mare in: Via San Giorgio e traverse; Via Bari e traverse; Contrada Scizze e traverse; Strada detta della Marina e traverse; I e II Traversa Strippoli C.Scizze; Contrada Pantano; Contrada Porticelli Via Bari; Complanare OVEST SS16; Contrada San Giorgio Marina; I Trav. Via Mazzini; I Trav. Porticello; II parallela Via San Giorgio; II Trav. Via Madonna della Stella; Largo Cavour; Largo Albania; Via Martiri della Resistenza; Via Grotta Regina e prolungamento; Via Mola Trulli; Piazza Cavour; Strada Marchio Dievoli; Strada La Penna; Strada Fusco; Via 24 Maggio; Via A. Valle Giglioli; Via Alfredo Giovine; Via Calapantano; Via della Pace; Via della Rosa Azzurra; Via Gaeta; Via Garibaldi; Via Giacomo Leopardi e Largo Leopardi; Via Giardini della Marina; Via Giovene; Via Giovanni di Cagno Abbrescia; Via Incoronata; Via Lapenna; Via M. della Resistenza; Via Mazzini; Via Michelangelo Interesse; Via Michele Gervasio; Via Mola; Via Montegrappa; Via Nizza; Via Pitagora; Via Piemonte. La sospensione avrà la durata di 11 ore, a partire dalle ore 13:00 con ripristino alle ore 23:59. Le zone limitrofe alle suddette strade potrebbero risentire di abbassamenti di pressione idrica. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi. Per informazioni: numero verde 800.735.735; www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”); Twitter, account @AcquedottoP.