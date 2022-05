Referendum 12 giugno, nominati gli scrutatori effettivi e supplenti a Bari

Nominati gli scrutatori per il referendum del 12 giugno. A riportarlo è la Commissione elettorale del Comune, che ha proceduto oggi alla definizione della lista, tramite estrazione, in pubblica adunanza, impiegando un algoritmo elaborato dalla software house del Comune di Bari alla presenza del presidente della Commissione elettorale Eugenio Di Sciascio, assessore delegato dal Sindaco, e dei componenti della commissione Michele Picaro e Alessandro Visconti, consiglieri comunali. Gli elenchi degli scrutatori effettivi e supplenti, in ordine alfabetico e in ordine di sorteggio, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Speciale Referendum a questo link. Gli scrutatori supplenti saranno nominati in caso di rinuncia degli scrutatori effettivi. "La rinuncia dovrà essere comunicata - spiegano dal Comune - entro 48 ore dal ricevimento della notifica, all’ufficio elettorale di Bari – corso Vittorio Veneto n. 4, 70123 Bari o via e-mail all'indirizzo n.colucci@comune.bari.it, utilizzando il modello di dichiarazione di rinuncia disponibile sul sito a questo link e allegando copia di un documento di identità".