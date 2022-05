Porto di Bari, bandita la gara per la realizzazione del nuovo terminal passeggeri

Un bando da 9 milioni di euro per realizzare il nuovo terminal passeggeri del Porto di Bari. La gara, pubblicata dal dipartimento gare e contratti dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale (Adspmam) avrà come termine ultimo il prossimo 13 giugno. Lo riporta l'agenzia Dire. L'appalto è aperto anche alle Ati, associazioni temporanee di imprese. I lavori dovranno essere completati entro i 600 giorni successivi alla data del verbale di consegna. I cantieri dell'opera potrebbero essere avviati a settembre 2022. Il nuovo terminal sarà una struttura moderna che si svilupperà su una superficie di circa 3mila metri quadrati e sarà polifunzionale, capace di ospitare anche conferenze e convegni. Nel progetto sono stati applicati i più moderni standard di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, i materiali utilizzati e le tecniche scelte saranno in linea con i dettami previsti dall'architettura bioclimatica. "La portata strategica dell'opera per il porto di Bari è gigantesca - commenta il presidente di AdSPMAM Ugo Patroni Griffi -. Il nuovo terminal, oltre a innalzare esponenzialmente l'appeal dello scalo, andrà a rafforzare il legame urbano porto-città. Lo scalo di Bari inteso sempre più quale snodo nevralgico, non solo dei traffici portuali, ma anche della vita sociale di tutta l'area metropolitana".