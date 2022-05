European testing week 2022, a Bari test Hiv rapidi gratuiti nel presidio mobile del C.A.P.S

Con la giornata di screening gratuito per HIV e HCV tornano le iniziative di prevenzione rivolte a tutta la cittadinanza: in occasione dell’European testing week 2022, lunedì 16 maggio, dalle ore 19 alle 21, l’unità di strada Care for People, finanziata dall’assessorato comunale al Welfare e gestita dalla cooperativa sociale C.A.P.S., sarà presente, in piazza Umberto. A bordo dell’unità mobile, grazie alla collaborazione dei counselors volontari dell’associazione CAMA LILA di Bari e al contributo di Fondazione Puglia, impegnati nel progetto “Sportello test rapido – interventi per favorire la diagnosi tempestiva dell’infezione da HIV”, chiunque potrà sottoporsi, in modo gratuito e anonimo, al test HIV salivare a risposta rapida. Il presidio mobile fornirà inoltre informazioni sull’infezione, sulla modalità di trasmissione e sui comportamenti utili a prevenirla e gli operatori eseguiranno colloqui di counselling pre e post test.Prima di effettuare il test si raccomanda di astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti; l’esito del test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione. È molto importante giungere precocemente alla diagnosi: la conoscenza del proprio stato sierologico, difatti, permette un accesso immediato alle cure, offrendo la possibilità di mantenere una buona qualità di vita sino a poter giungere alla condizione di non rilevabilità - non trasmissibilità. La consapevolezza rappresenta uno dei principali strumenti di lotta al diffondersi del virus. Per ulteriori info unitadistrada@coopcaps.it